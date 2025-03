La Reina Letizia estrena en Almería un original bolso de una diseñadora local

La Reina ha puesto el broche final a sus compromisos oficiales con un viaje exprés a Almería. Doña Letizia ha sido la encargada de presidir el acto central de la segunda parada del Tour del talento de la Fundación Princesa de Gerona, de la que la princesa Leonor es presidenta de honor. A pesar de que la heredera está al tanto de las actividades de la organización y sigue muy de cerca todos sus pasos, en estos momentos la princesa se encuentra en medio de su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano, por lo que no le resulta posible acudir a estos actos. No obstante, no faltará dentro de unos meses a la ceremonia de entrega de los galardones, como cada año.

Mientras que el Rey Felipe VI estuvo en la primera parada de esta gira, en Hospitalet de Llobregat, en la que se anunció al ganador del Premio Social -Pablo Sánchez Bergasa-, doña Letizia ha sido la que se ha trasladado hasta Almería para la segunda parada. Aquí se ha conocido el nombre del ganador del premio en la categoría Arte. La madre de la princesa de Asturias también estuvo presente cuando se conoció a la galardonada de esta categoría el pasado año en Salamanca. Un premio que recayó en la actriz Victoria Luengo.

La Reina Letizia en Almería. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

Para esta cita, la esposa de Felipe VI ha apostado por un estilismo sencillo pero muy elegante en el que ha llamado especialmente la atención el bolso que ha lucido. Un complemento de la firma almeriense Mona Moon, todo un detalle a la ciudad que ejercía de anfitriona del acto. Una vez más, un bonito guiño por parte de la Reina a través de la ropa.

El bolso que doña Letizia ha llevado es el modelo Tokio en color negro y su precio es de 195 euros. Está elaborado en piel de máxima calidad y se encuentra inspirado en una técnica conocida como furoshiki. Esta técnica se utiliza para llevar paquetes o hacer bolsos con tejido o pañuelos de seda.

La Reina Letizia en Almería. (Foto: Gtres)

Según explican desde la marca, este bolso nace en un viaje que hizo a Japón Carmen Gómez, diseñadora de la marca. Curiosamente, en ese viaje coincidió con la Reina en su visita oficial y pudo hablar con ella. Carmen, ingeniera de profesión, decidió dejar atrás su trabajo en plena crisis económica y empezar esta nueva aventura. Desde el comienzo del proyecto siempre ha abogado por los complementos atemporales, fabricados a mano con un diseño a mitad de camino entre el arte y la funcionalidad.

El bolso de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Aunque ha sido el bolso el que ha acaparado todas las miradas en esta cita, en cuanto al resto del estilismo de doña Letizia cabe destacar que ha apostado por un pantalón de piel de Hugo Boss tipo paperbag de color camel -que también tiene en rojo-, una blusa estampada y una americana negra. Un estilismo muy básico que ha completado con zapatos de tacón sensato en color camel de Magrit. En cuanto a las joyas, ha llevado su inseparable sortija de oro de Coreterno y unos pendientes de la firma Gold&Roses.

El ganador de este año

El jurado ha decidido por unanimidad conceder el premio a Manuel Bouzas. Nacido en Pontevedra en 1993, Manuel es arquitecto, docente y comisario. A lo largo de su trayectoria ha sabido combinar el diseño, la ecología y la sostenibilidad en la arquitectura contemporánea.

Manuel cuenta con su propio estudio, MB·AE, en el que desarrolla proyectos que integran materiales renovables y de proximidad, colaborando con instituciones de prestigio como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Villa Medici-Academia de Francia en Roma y la firma CHANEL. Su enfoque en la arquitectura sostenible y la regeneración urbana le ha llevado a construir en ciudades como Valencia, Palma de Mallorca, Roma y Venecia.

La Reina Letizia con los finalistas. (Foto: Gtres)

Como docente en las Universidades de Cornell y Harvard, Manuel combina la enseñanza con la producción de conocimiento, impulsando nuevas formas de entender la arquitectura como una herramienta clave para el equilibrio ecológico y social.

Las próximas paradas de la gira

El Tour del talento tiene todavía por delante varias paradas en las que se irán conociendo los nombres de los ganadores en las distintas categorías. Después del paso por Almería, la gira se trasladará a León y Badajoz y pondrá punto final en Madrid en el mes de junio. Será allí donde se desvelarán las identidades de los ganadores en las dos categorías del Premio Internacional, que este año, además, se abre a todo el talento iberoamericano con una voluntad de hermanamiento.