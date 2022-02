La Reina Isabel ha retomado su agenda presencial en uno de los momentos más complicados para la monarquía. La pasada semana, apenas unos días después de participar en las primeras celebraciones de su Jubileo de Platino, se conocía la noticia del positivo del príncipe Carlos, tras haber estado en contacto con su madre. Una noticia que generaba bastante intranquilidad por el estado de la Reina, que forma parte de los colectivos de más riesgo frente a la enfermedad.

Fuentes oficiales declaraban que la monarca estaba bien, pero no confirmaban si se había sometido o no a una prueba. No ha hecho falta. Ayer mismo, Isabel II participaba en una audiencia virtual desde el Castillo de Windsor con los embajadores de Estonia y España y hoy ha vuelto a aparecer en otro encuentro, esta vez, presencial.

La Reina ha recibido al secretario de Servicios de Defensa entrante, el mayor general Eldon Millar, y a su predecesor, el contraalmirante James Macleod. Esta ha sido su primera aparición no solo después del contagio del príncipe Carlos y de Camilla Parker -que confirmaba su positivo días más tarde que su marido-, sino también la primera vez que se la ve desde que se haya tenido noticia de que el príncipe Andrés ha llegado a un acuerdo con Virginia Giuffre por la demanda de abuso sexual.

Según ha trascendido, el duque de York va a pagar una cantidad cercana a los doce millones de euros y se ha comprometido a apoyar a la organización benéfica de la Giuffre en apoyo de los derechos de las víctimas. Aunque no ha habido confirmación al respecto, se apunta a que la monarca va a ayudar a que su hijo pueda afrontar el pago de esta cifra. Un gesto que la Reina va a hacer desde los fondos de su fortuna privada, aunque ello no es óbice para que la imagen de la Corona se vea dañada.

Sin embargo, no es esta su única preocupación. Cuando el caso de Andrés parecía más o menos resuelto -a pesar de las inevitables consecuencias que pueda tener para el Duque y para ‘La Firma’- ahora un nuevo escándalo salpica a la monarquía y esta vez, en una figura especialmente delicada: la del príncipe Carlos.

Tal como se ha publicado, la Policía Metropolitana ha iniciado una investigación a la fundación del príncipe Carlos por, presuntamente, aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores. La investigación se produce tras la renuncia, el pasado año, de uno de los colaboradores del heredero, Michael Fawcett. Una nueva polémica para la Corona, apenas unos días después de que la Reina Isabel haya expresado su deseo de que Camilla Parker sea reconocida como reina consorte llegado el momento.

Fawcett dimitió de su puesto después de haber mediado para que un millonario saudí recibiera una de las distinciones más destacadas, tal como publicó The Sunday Times. Ahora, fuentes oficiales de Clarence House han asegurado que el príncipe Carlos no tenía conocimiento de ningún tipo de maniobra de este tipo, aunque la investigación sigue su curso. «El Servicio de Policía Metropolitana ha iniciado una investigación sobre las denuncias de delitos en virtud de la Ley de Honores de 1925», han sentenciado desde Scotland Yard.

Al margen de esto, la Reina por ahora no se ha pronunciado ni sobre el final del pleito del príncipe Andrés ni sobre esta nueva polémica que rodea a su hijo mayor. La monarca continúa con su agenda y se espera que participe el próximo mes de marzo en varios actos relevantes. A pesar de que su estado no ha sido el mejor en los últimos tiempos y que está visiblemente más delgada, los preparativos para su Jubileo de Platino siguen su curso normal.