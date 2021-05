La reina Isabel se lanza al mercado de las cervezas

La reina Isabel da un nuevo paso en el mundo de los destilados. La monarca acaba de dar el visto bueno a su primera línea de cervezas, lo que confirma, una vez más, el interés de la familia real británica por este sector. En este caso se trata de un producto elaborado a partir de hierbas cultivadas en los jardines de propiedad de Norfolk, Sandringham House, donde los Windsor suelen disfrutar de las vacaciones de Navidad, así como de algunas escapadas de fin de semana, al menos hasta que estallara la pandemia del coronavirus y se instalara definitivamente en el Castillo de Windsor.

La cerveza ya ha comenzado a venderse en la tienda de recuerdos de Sandringham y se ofrece en dos variedades diferentes para llegar así a un público más amplio y satisfacer a todos los paladares. Por un lado, cerveza tradicional inglesa amarga filtrada en frío, con una liebre en la etiqueta del botellín; y la clásica Golden IPA, representada por un faisán. En el proceso de diseño del embotellado se ha escogido estos animales porque son dos especies muy abundantes en la zona en la que se ubica la residencia real. La cerveza lleva el nombre de Sandringham y su precio es de 5,50 libras esterlinas cada botellín de 500 ml. Barsham Brewery, destilería local de Norfolk, es la empresa encargada de elaborar la cerveza, y lo hará a partir de cebada orgánica Laureate Spring cultivada en los terrenos de la finca.

We’re thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers.

Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4

— Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021