La feliz noticia que ha llenado de ilusión a la reina Isabel

La reina Isabel por fin ha recibido una buena noticia. Después de que hace algunos días fuentes oficiales confirmaran que la monarca debía tomarse al menos dos semanas de descanso sin actos públicos por recomendación de los médicos, ahora la soberana ha recibido la autorización de los facultativos para un viaje que estaba deseando hacer. Según han informado algunos medios, Isabel II ha dejado el Castillo de Windsor -que, de un tiempo a esta parte se ha convertido en su residencia oficial- para trasladarse hasta la propiedad que tiene en Norfolk, Sandringham House. Una casa que heredó de su padre, el rey Jorge VI después de que este la comprara, junto con Balmoral, al anterior rey Eduardo VIII, ya que ninguna de ellas formaba parte del patrimonio de la Corona, sino que eran propiedades privativas.

Aunque no han trascendido muchos detalles de este viaje, el tabloide The Mirror ha informado de que la Reina ha viajado hasta Norfolk en helicóptero y que el objetivo de este traslado no es otro que ir comenzando con algunos preparativos de cara a la Navidad. No hay que olvidar que Sandringham ha sido siempre el lugar elegido por la familia real para disfrutar de estas fechas tan especiales y, además, fue donde pasaba más tiempo el duque de Edimburgo cuando anunció que se retiraba de la vida institucional, de manera que tiene un significado especial para la soberana.

Una fuente cercana a Su Majestad declaró al tabloide que Isabel II estaba entusiasmada de poder hacer este viaje, ya que está muy ansiosa por celebrar en familia esta Navidad, debido a que el pasado año no pudo hacerlo. Además, a la Reina le gusta supervisar personalmente todos los preparativos, y la única manera de hacerlo es estando allí.

Todavía no se han confirmado los detalles sobre cómo tiene pensado pasar la familia real esta Navidad, aunque será la primera desde la muerte del duque de Edimburgo el pasado mes de abril. Un motivo de peso para que los miembros de la familia estén especialmente pendientes de la soberana, que ha tenido que afrontar esta pérdida en un complicado momento para el país y la institución.

A pesar de que a sus 95 años, la Reina puede presumir de un estado de salud envidiable, en los últimos tiempos ha habido una preocupación generalizada por su situación. Fiel a su compromiso con la Corona, parece que Isabel II en ningún momento ha contemplado la opción de ceder el testigo a las nuevas generaciones, pero desde el Palacio de Buckingham ya se están tomando medidas para que sus posibles achaques no pasen factura al desarrollo de la actividad de ‘La Firma’. Por ejemplo, ha trascendido que, a partir de ahora, otro miembro senior de la institución siempre la acompañará a cada acto oficial de manera que, en caso de improviso, no haya que cancelar los compromisos.