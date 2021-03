El deber por delate de cualquier otra cuestión. A pocas horas de que la CBS emita la esperada y a la vez polémica entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey, la reina Isabel ha cumplido con las expectativas y ha celebrado el Día de la Commonwealth. Una jornada atípica marcada por la situación de emergencia sanitaria, en la que no ha podido celebrarse el tradicional servicio religioso, pero que ha contado con una presencia especial de los miembros principales del clan Windsor.

A pesar de que se había anunciado que en el especial que ha emitido la BBC participarían todos los miembros senior de la familia real, era de esperar que lo hicieran por separado dadas las presentes circunstancias. Con el duque de Edimburgo ingresado desde hace más de veinte días, la reina Isabel ha vuelto a demostrar su capacidad de servicio a la Nación y su compromiso con la Institución. Su Majestad ha grabado su intervención desde el Castillo de Windsor, donde reside desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, ha escogido una localización muy concreta.

La Reina no ha optado por el despacho que tiene en la residencia, sino en uno de los bancos del St. George’s Hall. Este lugar tiene especial importancia para ella porque fue una de las zonas que quedaron destruidas en el incendio del año 1992 -su annus horribilis, casi a la par de este último- y donde los duques de Sussex presentaron a su primer hijo. Ahora que Meghan está esperando al segundo, este tipo de presentaciones no tendrá lugar por motivos obvios.

🌍 In this year’s #CommonwealthDay message The Queen pays tribute to the way in which communities across the family of nations have come together in response to the pandemic. pic.twitter.com/rOoUMJLlKg

En esta ocasión, Su Majestad se ha decantado por un conjunto de chaqueta y vestido en color azul fuerte de Angela Kelly y ha escogido con sumo cuidado las joyas. La Reina ha lucido el Broche de Crisantemo de Zafiro que lució en la fotografía oficial del 73 aniversario de boda con el duque de Edimburgo y que ha llevado a lo largo de su vida en momentos muy señalados, la mayoría de ellos, con relación directa hacia su marido. Un nuevo guiño al príncipe Felipe que se suma a los que lleva realizando en los últimos días, dejando claro que la situación del consorte es un asunto prioritario para ella.

Ha sido Isabel II la primera en tomar la palabra en el especial de la BBC, con un discurso en el que ha destacado la importancia de mantenerse en contacto con familiares y amigos durante los ‘tiempos de prueba’ y ha hecho hincapié en conceptos como la amistad y la unidad. No ha sido la soberana la única en participar en el especial “A Celebration For Commonwealth Day”, sino que también lo han hecho otras figuras destacadas de la familia real, como los duques de Cambridge y el príncipe Carlos y su esposa.

El heredero ha intervenido desde la Abadía de Westeminster, al igual que la duquesa de Cornualles. El Príncipe ha insistido en la emergencia climática, así como en otras cuestiones como la capacidad de superación del ser humano: “en medio de un sufrimiento tan desgarrador, la extraordinaria determinación, el coraje y la creatividad con la que la gente ha respondido ha sido una inspiración para todos nosotros”, ha dicho. Por su parte, Camilla Parker ha sido entrevistada sobre la importancia de la lectura para los niños durante un año escolar interrumpido.

En el caso de los Cambridge, y de la condesa de Wessex -cuya participación inicial no estaba prevista, pero indica un claro gesto de apoyo por parte de la Reina-, todos ellos fueron grabados durante algunas videollamadas. Kate y Guillermo manteniendo una reunión con personal médico voluntario en diversas zonas, y Sophie Rhys Jones hablando con mujeres de toda la Commonwealth antes del Día Internacional de la Mujer.

HRH The Duchess of Cornwall is joined in Poets’ Corner by Clare Balding and via video link from India by award winning teacher Ranjitsinh Disale to discuss the importance of reading to children across the Commonwealth, especially over this last year of disrupted education pic.twitter.com/Z7p0uSMRiH

— Westminster Abbey (@wabbey) March 7, 2021