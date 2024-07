La reina Camila cumple con su agenda tras sufrir un esguince en el pie

Los reyes Carlos III y Camila han continuado este martes con su visita a las Islas del Canal. Una segunda jornada en la que todas las miradas han estado puestas en la esposa del rey Carlos III, debido a que ha lucido una venda en su pie derecho. La reina Camila sufrió un leve esguince del que, de momento, no se ha dado más información, pero, a pesar de la lesión, no ha querido cancelar su agenda.

Muy sonriente junto al rey Carlos III, Camila ha participado en todas las actividades previstas en una visita a Guernsey. Una jornada en la que el rey Carlos III no ha dudado en degustar una nueva cerveza, nombrada en su honor por la compañía Little Big Brew. Por su parte, la reina aprovechó para degustar un zumo de manzana.

Los reyes Carlos III y Camila, juntos en un acto. (Foto: Gtres)

A pesar del esguince, la reina Camila no ha bajado el ritmo durante su visita, sino que se la ha podido ver hablando con numerosas personas y saludando animadamente, lo que hace pensar en que su lesión es leve. No obstante, la reina Camila se ha apoyado en un paraguas cuando ha tenido alguna dificultad para caminar. Por ahora, el Palacio de Buckingham no ha dado detalles concretos sobre lo que le ha ocurrido a la esposa del rey Carlos III.

La reina Camila, con un esguince en el pie. (Foto: Gtres)

El look de la reina Camila

En esta jornada, la esposa del rey Carlos III ha lucido un llamativo atuendo en un vibrante color azul, diseñado por una de sus marcas de cabecera, Fiona Clare. Se trata de un dos piezas de vestido y abrigo, con detalles bordados. Lo ha combinado con unos zapatos bicolor en blanco y negro, muy elegantes, que permitían que se pudiera ver perfectamente el vendaje del pie derecho de la reina.

Una fecha especial

Esta visita de los reyes Carlos y Camila a las islas del canal se produce justo un día antes del cumpleaños de la reina. Camila cumple este 17 de julio 77 años pero, por ahora, no se ha confirmado qué hará el matrimonio para esta jornada tan importante.

La reina Camila, en un acto en las Islas del Canal. (Foto: Gtres)

Próximo viaje oficial

La visita de los reyes Carlos III y Camila a las Islas del Canal ha coincido en el tiempo con el anuncio, por parte del Palacio de Buckingham, de la próxima gira oficial del monarca y su esposa. Tal como se ha comentado, de cara al próximo otoño, los reyes realizarán una visita de Estado a Australia y Samoa, con un programa especialmente adaptado a la situación de salud del rey Carlos III, que aún continúa en tratamiento para el cáncer y no ha recibido el alta médica.

Pese a que el monarca continúa en tratamiento para el cáncer, evoluciona favorablemente y sigue las indicaciones de su equipo médico, ya que son ellos los que determinan la adaptación de cada compromiso a la situación del monarca. No obstante, el rey Carlos III intenta llevar una agenda bastante intensa, a pesar de que su entorno cercano le insiste en que se tome las cosas con más calma.