Desde hace algunos días, doña Letizia lleva haciendo de la gama cromática del rosa su mejor aliado de estilo. Desde los tonos más suaves, como el vestido abrigo que lució en el Día de las Fuerzas Armadas, hasta los más vivos, como el diseño de Moisés Nieto por el que apostó en el aniversario de la proclamación de Felipe VI. Un llamativo cambio en el armario de la consorte que va en consonancia con las últimas tendencias, que apuestan por esta línea de color, pero que no deja de ser un tanto sorprendente ya que doña Letizia siempre ha hecho del rojo su bandera.

Pues bien, cuando parecía que su romance con los fucsias, corales y rosas estaba más que asentado, la Reina ha dado un golpe de efecto. Su Majestad ha presidido en el madrileño parque de El Retiro el acto con motivo de la festividad de “San Juan Bautista”, Patrón de la Policía Municipal de Madrid. Una cita en la que se ha entrega de las Medallas al Mérito Profesional y las Cruces al Mérito, ya que se cumple el 50 aniversario de la incorporación de la mujer a este cuerpo municipal.

Para esta ocasión doña Letizia ha apostado por recuperar un diseño de su fondo de armario, pero no un diseño cualquiera. La Reina se ha decantado por un llamativo look en rojo de la firma Salvatore Ferragamo, el único de la marca del que se tiene constancia en el vestidor de Su Majestad. Un vestido del que hasta ahora era tono fetiche de la esposa de Felipe VI y que estrenó en el mes de mayo de 2019 durante una visita a Mallorca. Se trata de un modelo de corte camisero, largo midi y efecto drapeado, muy en la línea de estilo de la Reina. Lo ha combinado con zapatos de salón destalonado en color nude de Carolina Herrera, pendientes de rubíes de Aldao, sortija dorada de Karen Hallam y ha prescindido de bolso o, al menos, no se le ha visto. En cuanto al look beauty, ha lucido un recogido en la nuca de estilo messy, que le daba un aire muy sofisticado.

En esta jornada, doña Letizia ha estado acompañada por algunos cargos del consistorio madrileño y autoridades del cuerpo de policía, además del alcalde, José Luis Martínez Almeida.

El día de San Juan fue durante un tiempo una jornada de especial importancia para la Casa de S.M. el Rey. Y es que en esta jornada no solo se celebraba la onomástica del padre de Felipe VI, sino también de su abuelo, el conde de Barcelona. En aquella época se solían organizar veladas en su honor a las que acudían importantes personalidades de la sociedad española. Pero esa ya es otra historia.