La princesa Carlota de Gales acaba de cumplir 9 años y, como ya es tradición, desde el Palacio de Kensington han publicado una nueva fotografía de la hija de los príncipes de Gales por su cumpleaños. Una entrañable imagen en la que la princesa aparece en un entorno campestre, vestida con una minifalda vaquera, una blusa de flores y una chaqueta de punto, con el pelo suelto y mirando a la cámara de su madre, autora del retrato.

Aunque Kate Middleton y Guillermo han compartido esta nueva instantánea de su hija por su cumpleaños, no han trascendido los planes de la familia para esta fecha tan especial. Una jornada que ha estado marcada por la delicada situación de la princesa de Gales, que lleva varios meses alejada de la vida institucional a consecuencia del cáncer que padece y del que ella misma informó a través de un vídeo en el que reveló que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Pese a que no se conocen los planes de los que ha disfrutado la familia en el cumpleaños de la princesa Carlota de Gales, ni tampoco se sabe qué regalos ha podido recibir, sí que ha trascendido que, en una ocasión, a la nieta del rey Carlos III se le obsequió con un caro presente que no pudo conservar.

Cuando apenas era un bebé, la princesa recibió un regalo valorado en más de 35.000 euros pero, debido a los estrictos protocolos en torno a esta cuestión, los entonces duques de Cambridge no lo pudieron conservar. El costoso regalo procedía de Natural Sapphire Company y era un sonajero hecho de oro blanco, adornado con diamantes, zafiros y rubíes, para reproducir la Union Jack, la bandera del Reino Unido.

La compañía explicó a través de su página web los motivos por los cuales quisieron obsequiar con este detalle a la princesa Carlota de Gales: «Cuando Kate Middleton y el príncipe Guillermo se comprometieron con el icónico anillo de zafiro azul que perteneció a la princesa Diana, nuestras ventas de anillos de zafiro se dispararon. Las mujeres de todas partes querían tener un anillo como el de Kate Middleton. Los regalos para bebés hechos con metales preciosos son una tradición que se remonta al siglo XVIII. Nuestro sonajero de lujo, valorado en 45.000 dólares (36.000 libras esterlinas), está hecho de oro blanco de 18 quilates; forrado con zafiros, rubíes y diamantes para producir la bandera Union Jack. Un regalo tan único, diferente a cualquier otro que reciban de buenos deseos desde todas las partes del mundo».

Aunque Kate Middleton y el príncipe Guillermo sin duda apreciaron mucho el detalle para su hija, el regalo parece que no fue aceptado. «El Palacio de Kensington no pudo confirmar si el lujoso juguete para fue recibido por la pareja pero, por regla general, no se aceptaron obsequios de empresas comerciales», reveló el diario Express.

No obstante, la princesa Carlota de Gales contó con otro sonajero muy especial con el que podía jugar. El propio rey Carlos III le regaló uno hecho de sauce, valorado en apenas 25 euros.