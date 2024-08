De un tiempo a esta parte, en las manos de la Reina Letizia hay únicamente una sortija que está siempre presente. Se trata del anillo de Coreterno que lució por primera vez en público en la Pascua Militar de 2023 y que tiene un simbólico mensaje, ya que lleva inscrita en el exterior una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri: Amor che tutto move (el amor todo lo mueve), mientras que, en la parte interna lleva una frase en inglés: As long I’m existing you will be loved (mientras viva, serás amada).

Antes de que la Reina Letizia convirtiera la pieza de Coreterno en el complemento perfecto de cada uno de sus estilismos, el anillo de Karen Hallam era la otra de las sortijas de las que no se separaba y, antes de eso, durante un tiempo, la misteriosa sortija verde concentró parte del protagonismo en sus looks.

La Reina Letizia, en Mallorca. (Foto: Gtres)

Tres anillos a lo largo de los últimos años que la esposa de Felipe VI ha lucido de manera continua, mientras que hace tiempo que dejó de lado tanto su anillo de compromiso como su alianza. Una cuestión que en España ya no genera especial interés, dado que es de sobra conocido que la Reina apartó su sortija de compromiso a raíz del estallido del caso Nóos -puesto que fue Iñaki Urdangarin el que se encargó de comprarla a petición de Felipe VI- y, en el caso de su alianza, doña Letizia dejó de llevarla porque le molestaba en los continuos apretones de manos.

La Reina Letizia, con una sortija. (Foto: Gtres)

La recomendación de la prensa alemana

Sin embargo, ahora, la prensa alemana ha reparado en esta cuestión y ha dedicado un artículo al motivo por el cual, a diferencia del Rey Felipe VI, la Reina Letizia no lleva nunca su alianza de casada. Ha sido la revista Bunte, uno de los medios especializados en temas de realeza, el que se ha hecho eco de las informaciones que ya se han publicado en varias ocasiones en España, y que apuntan a que doña Letizia dejó de usar su alianza porque le hacía daño en las largas sesiones en las que tenía que saludar a muchas personas dándoles la mano, sobre todo, porque ella suele apretar la mano con fuerza y firmeza.

La Reina Letizia, con su anillo de boda. (Foto: Gtres)

Sin embargo, tal como apunta el digital, a pesar de que la Reina no lleva su alianza, sí que lleva su sortija de Coreterno en el dedo índice de su mano izquierda, lo que indica que no le hace daño en los saludos, probablemente porque está en el extremo de la mano. Además, si se tiene en cuenta que doña Letizia es diestra, no suele utilizar la mano izquierda para saludar, por lo que cualquier sortija en la mano izquierda no le molestaría.

Los Reyes, durante una audiencia. (Foto: Gtres)

Este argumento es el que plantea la publicación, que mantiene que, si la Reina colocara su alianza en la otra mano, no le ocasionaría ningún trastorno en realidad. Es más, el Rey Felipe VI es zurdo, y lleva la alianza en el dedo anular de la mano izquierda, lo que hace que no le moleste cuando tiene que hacer un apretón de manos.