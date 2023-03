La inesperada reaparición de la Reina Sofía en una cita ineludible para los Borbones

La Reina Sofía ha cerrado la semana llevando a cabo una visita de lo más especial. Como ya es costumbre tanto en ella como en los distintos miembros de la Familia Real, la madre de Felipe VI se ha dejado ver en pleno corazón de la capital para ver al Cristo de Medinaceli. Una cita ineludible para la que fuera consorte de España, que se ha dado un baño de masas que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación allí presentes.

Ataviada con un look con predominio del negro, raya diplomática y un broche en forma de libélula, la Reina Sofía se ha desplazado hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli, en el barrio de Las Letras de Madrid, para dar pistoletazo de salida a una jornada con la que ha vuelto a demostrar su fe en Dios y en la iglesia. Como no podía se de otra manera, muchas han sido las personas que han querido ver cómo la esposa de Juan Carlos I acudía al enclave citado, gente a la que la suegra de la Reina Letizia ha saludado haciendo gala de su espontaneidad y su saber estar mientras escuchaba las ovaciones y aplausos que le estaban dedicando.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la madre de la infanta Elena no solo ha levantado su mano en señal de saludo a todos los allí presentes, sino que también ha tenido oportunidad de acercarse a ellos para entablar breves conversaciones más de cerca y dejarse fotografiar, eso sí, guardando un estricto control de seguridad a su alrededor para que no ocurriera ningún altercado.

Finalmente, esta toma de contacto con los ciudadanos ha sido todo un éxito y la Reina Sofía ha podido seguir su curso con total normalidad, llevando a cabo el esperado besapié al santo en cuestión y poniendo el broche de oro a una espera de 365 días a la que la que fuera consorte ya está acostumbrada, ya que no es la primera vez que acude a esta basílica para ver al Cristo de Medinaceli, demostrando que ni las anteriores restricciones sanitarias a consecuencia del coronavirus han impedido que haga esta visita tradicional.

Sin ir más lejos, fue durante el año pasado cuando la abuela de la Princesa Leonor cogió su mascarilla y no tuvo reparo en presentarse a este compromiso, el cual no suele estar anunciado en la agenda de Casa Real y que supone el cierre de la semana para la Reina Sofía rodeada de feligreses que la han mostrado su apoyo al ser una de las figuras más destacadas de la Familia Real incluso pese a no estar en primera línea de ésta. Algo que no parece ser un impedimento para que la madre del monarca siga haciendo frente a algunos quehaceres propios de su cargo como de costumbre.