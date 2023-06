Desvelamos en exclusiva todo sobre Gabi, el amigo especial de la Princesa Leonor

Hace tan solo unas horas, la Princesa Leonor se situaba en el centro de atención de todas las miradas al salir a la luz, por medio de la prensa alemana, el nombre de su amigo especial. Este misterioso chico no sería otro que Gabriel, un alumno también del UWC Atlantic College con el que la heredera al trono español se habría graduado el pasado 20 de mayo en Gales. Es por ello que LOOK se ha puesto manos a la obra para saber más sobre el joven, recopilando algunos datos de gran interés de su perfil, los cuales no dejarán a nadie indiferente.

Los medios de comunicación germanos ya habían sacado a relucir ciertos datos como que Gabriel es nada más y nada menos que hijo de una pareja millonaria de Brasil, aunque creció en Nueva York. Mientras que su madre es exitosa dentro de la esfera de la publicidad, su padre destacaría por ser un reconocido experto en el sector financiero internacional, trabajando en Deutsche Bank. Es por ello que no resulta extraño que el joven haya tenido oportunidad de haber estudiado bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, después de haber ido a una escuela secundaria privada en Brooklyn. Dos colegios de los que él mismo hace gala en sus redes sociales, contando con más de 700 seguidores y siguiendo a 1500 personas a las que ha mostrado su nombre al completo: Gabriel G.A.

Pese a que su nombre está comenzando a sonar con fuerza en portales digitales de todos los rincones del planeta, lo cierto es que este joven tiene entre sus planes el de preservar su intimidad. Es por ello que su perfil de Instagram permanece cerrado al público, mientras que su cuenta de Facebook únicamente posee dos publicaciones, aunque sí que hace referencia a algunos detalles sobre su vida privada como su procedencia, señalando a Manhattan, para después aclarar que, mientras estudiaba, vivía en Llantwit Major, en Gales. Además, el chico también ha indicado que el apodo con el que sus seres queridos suelen reconocerle es el de Gabi.

Dentro de sus redes sociales también pueden verse algunos de los temas por los que está especialmente interesado, siguiendo a rostros conocidos de diversos ámbitos culturales. Y es que, Gabriel es un gran seguidor de Drew Binsky, un bloguero de viajes de Estados Unidos que es famoso por haber recorrido todos los países de la Tierra, lo que indica que entre los planes del joven está el de recorrer una gran parte del globo terráqueo. Pero este no sería el único hobby del amigo de la Princesa Leonor, ya que también sería un apasionado del mundo culinario, siguiendo a cuentas como la de Migrationology, Matt Broussard o Mohamad Hindi; además de un gran fan del arte al estar atento a los movimientos de Mohamad Hindi o Esther Mahlangu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Atlantic (@uwcatlantic)

Teniendo en cuenta estos datos, LOOK también ha podido identificar a su padre: D.G. El empresario forma parte de Deutsche Bank Secutiries, residiendo en Nueva York, Estados Unidos. Un puesto por el que cuenta con casi 1000 seguidores en redes como LinkedIn y más de 500 contactos, siendo todo un referente en el campo de los negocios y probablemente un ejemplo a seguir para su hijo.

Del mismo modo, este portal ha reconocido a la madre de Gabriel, F.A.G., la cual también cuenta con más de 500 contactos en LinkedIn y más de 600 seguidores al trabajar en VMLY&R, empresa estadounidense centrada en el marketing y las comunicaciones y especializada en publicidad, medios digitales y sociales, promoción de ventas, marketing directo y consultoría de identidad de marca; la cual cuenta con una de sus sedes en Madrid.