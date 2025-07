El príncipe Jorge de Gales no va a olvidar este cumpleaños. No solamente porque es el primero que celebra después de que el cáncer de su madre entrara en remisión sino porque, además, a partir de ahora le va a afectar una norma no escrita que marcará su vida de manera más o menos estricta. Al menos, en lo que respecta al ámbito oficial.

Se trata de una regla protocolaria que establece que el hijo mayor del príncipe de Gales no podrá usar el mismo transporte que su padre, sobre todo, en caso de viajes en avión, aunque podría aplicarse a otros vehículos. Esta norma suele aplicarse en todas las casas reales y su objetivo no es otro que proteger la línea de sucesión al trono ya que en caso de accidente se evita que dos herederos puedan resultar heridos y, en el peor de los casos, fallecer.

Los príncipes Guillermo y Jorge juntos. (Foto: Gtres)

El propio príncipe Guillermo tuvo que acatar esta regla cuando cumplió la misma edad que ahora mismo alcanza su hijo mayor, que cada vez es más consciente del papel que le espera en el futuro. La situación de Jorge es diferente a la de sus hermanos, ya que solamente él tiene la presión que implica contar con un camino marcado de cara a los próximos años. A pesar de que se espera que tanto Carlota como Luis puedan seguir siendo miembros en activo de La Firma y tengan un papel destacado en la monarquía, ellos no están obligados y pueden decidir sobre su futuro.

Con la aplicación de esta norma, a partir de ahora Jorge deberá viajar en un avión separado del de su padre y, por supuesto, también del de su abuelo, el actual rey Carlos III. Esto significa que podría volar con su madre y sus hermanos, mientras que Guillermo lo haría en solitario. Es decisión de la familia elegir la forma que mejor se adapte a sus necesidades y prioridades, siempre que se cumpla esta norma.

El príncipe Jorge con su abuelo. (Foto: Gtres)

De todas maneras, no se trata de una norma oficial y, por tanto, puede haber excepciones a la hora de aplicar esta recomendación. De hecho, el rey Carlos III puede autorizar que sus herederos directos viajen juntos. Además, en ocasiones especiales como vacaciones privadas se suelen hacer excepciones

Las vacaciones de los príncipes

El 12 cumpleaños del príncipe ha pillado a la familia disfrutando de unas merecidas vacaciones alejadas del foco mediático y de la actividad oficial. Según ha trascendido, Kate Middleton y Guillermo han elegido Grecia para pasar unos días en familia. Los príncipes llegaron en un avión privado procedente de Londres el pasado fin de semana hasta la isla de Cefalonia, acompañados por los padres de Kate Middleton. En el puerto embarcaron en un yate privado para recorrer el mar Jónico. Durante este viaje han intentado no llamar la atención y pasar desapercibidos.

Los príncipes de Gales junto a dos de sus tres hijos en Wimbledon. (Foto: Gtres)

La elección de Cefalonia no es casual, ya que se trata de una isla más tranquila y menos turística que otras como Mykonos o Santorini, lo que ha permitido a la familia disfrutar de cierta privacidad.