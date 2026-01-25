Estas son las provincias de España donde más mujeres se llaman Letizia (como la Reina)

El nombre Letizia no solo entró en la Casa Real en 2004, el año de la boda de Felipe de Borbón con la entonces periodista de TVE. También se coló, casi al mismo tiempo, en los registros civiles de toda España. Desde entonces, suena distinto. Más moderno, más internacional, más «real». Y los datos confirman que no fue una impresión pasajera, sino una auténtica moda con nombre propio.

Hoy, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 558 mujeres llamadas Letizia en España, con una edad media de 22,1 años. Es decir, la mayoría nació en plena década posterior a la boda real. El gráfico lo cuenta casi como una crónica social: durante los años 50, 60 y 70, era un nombre anecdótico, casi invisible en las estadísticas. En los 80 y los 90 empieza a asomar tímidamente, pero es en la década de 2000 cuando se produce el gran salto. La curva se dispara justo cuando Letizia Ortiz pasa de los platós de informativos a las portadas de revistas y telediarios de medio mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Es el llamado “efecto Reina”: el momento en el que una figura pública no solo marca tendencias en moda o estilo, sino también en algo tan íntimo como el nombre que unos padres eligen para sus hijas. Durante esos años, la madre de la Princesa Leonor representaba una idea poderosa: una mujer sin linaje aristocrático que llegaba a la Corona con carrera profesional, discurso propio y una imagen moderna. Para muchas familias, ese nombre empezó a significar exactamente eso.

Fuente: INE. Evolución del número de mujeres llamadas Letizia por década de nacimiento en España.

Curiosamente, cuando fue proclamada Reina en 2014, el fenómeno ya había tocado techo. En la década 2010–2019, el gráfico muestra un descenso claro. El nombre empieza a perder fuerza, como suele ocurrir con los que se vuelven demasiado representativos de una generación. Letizia deja de ser novedad y pasa a ser, para muchos, «el nombre de las chicas que nacieron cuando se casaron los Reyes». En los años 2020 la caída es aún más marcada, confirmando que su auge fue tan intenso como localizado en el tiempo. Pero no solo importa cuándo se llamó así la gente, sino también dónde. Los datos sitúan a Toledo y Cáceres como las provincias con mayor concentración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royalty Around The World (@lascasasreales)

Detrás del nombre hay, además, una historia que parece escrita para una sección de curiosidades palaciegas. ¿Por qué Letizia se escribe con zeta y no con «c», como dicta la forma tradicional en español? Durante años se habló de un error de su madre, Paloma Rocasolano, al inscribirla en el Registro Civil. La propia Reina se encargó de desmentirlo en una entrevista televisiva, cuando aún era presentadora de informativos. Contó que, en los años setenta, tuvo que pedir un certificado a Roma para un trámite en el Obispado de Oviedo. El documento llegó con “z” y el funcionario español lo copió tal cual. Nadie lo corrigió.