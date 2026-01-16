Noemí Navarro, más conocida como Noemimisma en redes sociales, es uno de los nombres que actualmente suena con más fuerza en el universo 2.0. Sin embargo, más allá de utilizar sus redes para mostrar sus looks o su estilo de vida, su propósito va mucho más allá: dar visibilidad al autismo que padece. Y no solo ella, también su hijo Mateo. Su historia ya ha conquistado a casi 700 mil usuarios en Instagram que siguen muy de cerca su día a día, así como sus consejos o su testimonio de vida, que ya conoce la Reina Letizia. Precisamente, la creadora de contenidos tuvo un encuentro reciente con la mujer de Felipe VI que se interesó y mucho por el caso de la influencer y de su pequeño.

Así es Noemimisma, la influencer que ha conquistado a la Reina Letizia

Noemimisma ya era conocida cuando, a través de su perfil social, decidió dar un paso al frente para hablar abiertamente del autismo, que lo padece tanto ella como su hijo. Su vida marcó un antes y un después con la llegada al mundo de sus descendientes, ya que tiene otra niña fruto de su relación con su ex marido, con el que mantiene una muy buena relación por el bienestar de los menores. De hecho, y pese a su separación, no han dejado de hacer planes juntos por el bienestar de la familia que formaron.

Aunque su contenido siempre estuvo enfocado al lifestyle, hace unos años decidió mostrar la realidad de su vida y la cara b de la misma, más allá de los viajes, las colaboraciones o su faceta como runner -ya que ya ha participado en cinco maratones-. La fundadora de Madretea -una organización sin ánimo de lucro que usa como altavoz para dar a conocer el autismo-, decidió que el centro del contenido fuera en relación con este diagnóstico que padece tanto ella como su hijo Mateo. «¿Sabías que el autismo se presenta de manera diferente si eres mujer o si eres hombre? Muchísimas niñas crecen sin saber de su diagnóstico y se encuentran con la realidad en su etapa adulta», compartió recientemente en el perfil de su ONG.

Tal ha sido su éxito en redes -y como un altavoz muy importante del autismo, del que habla sin tapujos y con mucha delicadeza-, que su historia ha conquistado a la Reina Letizia, a la que conoció hace unas horas. «Ni en broma pensé que podríamos hablar unos minutos y mucho menos hablarle del autismo y que se interesara tan genuinamente. Ha sido encantadora y me he sentido escuchada. Para mí esto ha sido simplemente histórico», escribió. Además de dar visibilidad o contar su caso personal, Noemimisma ha dado a conocer también otras historias, como la de Claudia Rodríguez, mujer de Marc Cucurella, madre de un hijo autista.

«¿Todos somos un poco autistas?», «¿Tomar Paracetamol provoca autismo?», «¿Sabe la Guardia Civil actuar con autistas?» o «¿Son todos los autistas iguales?», son algunas de las preguntas que Noemimisma ha respondido en sus redes para que, cada vez más, la sociedad conozca más esta condición del neurodesarrollo.