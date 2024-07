El prometido de Marta Luisa de Noruega amenaza a su madre con una demanda por difamación

A pocas semanas de la boda de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret, la pareja continúa en el punto de mira. Hace poco, la princesa y su prometido acapararon titulares por el lanzamiento de una ginebra en la que la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega utilizaba su título, algo que no le está permitido para temas privados y, ahora, es la familia del chamán la que ha generado un nuevo desencuentro, en concreto, su madre.

La madre de Durek Verret nunca ha visto con buenos ojos la relación de la princesa Marta Luisa de Noruega y su hijo, es más, el pasado año concedió una entrevista en la que se mostraba desolada porque no había podido conocer a la princesa, a pesar de que la pareja había estado en Nueva York en Navidad, donde ella reside. Según contó, Durek Verret había cortado toda relación con ella porque no aprobaba su forma de vida y, sobre todo, sus métodos como chamán.

Marta Luisa de Noruega, con el chamán. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ahora, cuando la cuenta atrás para el enlace ha comenzado, la hija mayor de los reyes Harald y Sonia ha amenazado a su suegra con demandarla. Así al menos lo apunta Se og Hor, uno de los medios más populares del país. Tal como ha publicado, el abogado encargado de representar a Marta Luisa y a su pareja, ha enviado una misiva a la madre del chamán en la que le pide que deje de hablar de ellos en la prensa y que se retracte de sus afirmaciones o, si no, presentarán una demanda contra ella. Una carta en la que la princesa y su prometido le piden encarecidamente a Veruschka Urquhart que deje de hacer declaraciones sobre su hijo.

La madre del chamán está devastada por la actitud de su hijo y ha mostrado la misiva al citado medio. En la carta se puede leer perfectamente cómo se le solicita que no haga más comentarios difamatorios, o será demandada por la pareja. Además, se le pide que se retracte de todos sus declaraciones.

Veruschka Urquhart no tiene en estos momentos contacto con el chamán y, por tanto, no se espera que asista a la boda de la pareja el próximo mes de octubre. Ya hace tiempo que madre e hijo rompieron su relación debido a cuestiones relacionadas con la espiritualidad. La madre de Durek Verret no comparte su manera de hacer las cosas y no quiso trabajar con él, lo que fue el detonante de su ruptura.

Una boda muy esperada

La boda de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret se va a celebrar el próximo 31 de julio en un espectacular entorno, en un fiordo noruego que es patrimonio de la UNESCO. Al enlace, que durará varios días, asistirán rostros conocidos del panorama internacional, aunque no está prevista una gran presencia royal, más allá de los lazos familiares.