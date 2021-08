El príncipe Harry rompe su silencio sobre la situación de Afganistán

El príncipe Harry no ha podido evitar pronunciarse ante la dramática situación que se está viviendo en Afganistán, país en el que luchó en su etapa como militar. A través de un comunicado publicado en la web de los Invictus Games, el duque de Sussex ha pedido a los veteranos que se apoyen unos a otros en este difícil momento.

“Lo que está ocurriendo en Afganistán repercute en toda la comunidad internacional de Invictus. Muchas de las naciones participantes y competidores en la familia de los Invictus Games están unidos por una experiencia compartida de servicio en Afganistán en las últimas dos décadas y durante muchos años, hemos competido junto al equipo de Invictus Games de Afganistán. Animamos a todos los que forman parte de la red de Invictos y también a la extensa comunidad militar a que se comuniquen entre sí y se brinden apoyo”, reza el texto, firmado por el príncipe Harry como patrono de la Fundación Invictus Games y Lord Allen y el director ejecutivo Dominic Reid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

Durante el tiempo que sirvió en el ejército británico, el príncipe Harry estuvo en dos ocasiones en Afganistán. Para el duque de Sussex su carrera militar ocupa un lugar muy importante en su vida. Harry sirvió un total de diez años en los cuales ascendió al rango de capitán. Además de fundador de la iniciativa Invictus, el Príncipe siempre ha estado muy vinculado a los veteranos y a las familias de los militares.

«Diez años en el ejército fue el mejor escape que he tenido, un escape de todo tipo de intrusiones, pero también sentí que realmente estaba logrando algo. Yo me sentí como si fuera parte de un equipo «, ha dicho en alguna ocasión.

Harry ha asegurado que Afganistán fue un punto clave en su vida. Allí cumplió dos períodos de servicio. “Me sacaron después de diez semanas de mi primera gira en Afganistán. Hice todo lo que pude para salir. Después de diez semanas, me extrajeron. Literalmente, me sacaron de mi equipo y, sí, hubo un elemento en el que pensé: ‘Soy un oficial. Dejo a mis soldados y no es mi propia decisión ‘«, reveló hace unos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

Unas declaraciones en las que además aseguró que para él fue uno de los momentos más difíciles de su vida. «Estaba destrozado. No sabía lo que iba a pasar con ellos y luego, de repente, me encuentro en un avión que se retrasó porque estaban colocando el ataúd de un soldado danés en el avión. Mientras estaba sentado allí, miré a través de la cortina en el frente, y había tres de nuestros muchachos envueltos en plástico, sin extremidades».

Fue en aquel momento cuando decidió que tenía que hacer algo: «hay una razón por la que he estado en el Ejército y nunca hubiera dejado el Ejército sin desempeñar este papel. Estas personas son modelos a seguir y deben serlo. Debe ser celebrado más entre la sociedad».