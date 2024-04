Critican al príncipe Harry por el gesto que ha tenido con Carlos III tras el comunicado de Buckingham

Diferentes medios británicos aseguraron que el estado de salud del rey Carlos III había empeorado y Buckingham no ha dejado el rumor siga avanzando. Esa es la razón por la que se ha emitido un comunicado anunciando que el monarca retomará su agenda pública la próxima semana. En concreto visitará, junto a la reina Camila, un centro que se dedica a luchar contra el cáncer. Después de esto, el príncipe Harry ha recibido una lluvia de críticas.

El duque de Sussex ha generado una nueva polémica al difundir un vídeo apoyando a Elizabeth Marks, nombrada Soldada del Año. Las imágenes, grabadas en su casa de Montecito (California) han activado un nuevo problema justo cuando el rey Carlos III está a punto de reaparecer. Lo que podría haber sido un bonito detalle se ha convertido en un conflicto.

El príncipe Harry rompió con la Familia Real británica en enero de 2020, por eso ha llamado tanto la atención su último gesto. En el vídeo que ha grabado para felicitar a Elizabeth Marks muestra cuatro medallas que tienen un gran significado: la del Servicio Operacional para Afganistán, la Golden Jubilee, la Diamond Jubilee y la Platinum Jubilee.

Prince Harry appeared at the Military Times Service Member of the Year Awards.

The Duke was introduced by Kenneth Fisher as he presented the prestigious Soldier of the Year Award to Sergeant First Class Elizabeth Marks.

