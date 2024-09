El príncipe Guillermo reaparece con su look más comentado

El príncipe Guillermo ha vuelto a dejarse barba. El hijo mayor del rey Carlos III ha retomado sus compromisos oficiales después del verano con un acto simbólico en Londres. Una visita a una nueva exposición de Galería Saatchi, centrada en las personas sin hogar. Un tema que ocupa gran parte de la agenda del heredero, que está muy implicado con acabar con esta problemática en el Reino Unido. Después de su verano más complicado, el príncipe de Gales ha reaparecido con una gran sonrisa y luciendo un aspecto diferente. Algo que ha provocado muchos comentarios.

Vestido con un traje azul oscuro con estampado de pequeños cuadros y una camisa en un tono más claro, Guillermo se ha mostrado encantado de retomar su agenda con este compromiso. Ligeramente bronceado, el hijo mayor del monarca lucía barba de tres días. Un significativo cambio de look aunque, de momento, no se sabe si se trata de algo temporal o más definitivo.

El príncipe Guillermo en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Justo después del final de los Juegos Olímpicos de París, los príncipes de Gales compartieron un vídeo en las redes sociales para felicitar a los deportistas británicos. Un vídeo en el que el look del heredero logró eclipsar la reaparición de Kate Middleton tras un mes sin dejarse ver en público. En el clip, Guillermo aparecía con barba. Un detalle que llamó mucho la atención ya que no se le había visto con ella desde hacía varios años. En concreto desde 2008.

A pesar de que Guillermo ha reaparecido con barba, hace unas semanas se le pudo ver en las inmediaciones del Castillo de Balmoral con el rostro afeitado. Fue en una salida privada junto a Kate Middleton y otros miembros de su familia para asistir a un servicio religioso en la iglesia de Cathrie Kirk.

El príncipe Guillermo en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

El verano más complicado

Los príncipes de Gales acaban de poner punto final a su verano más complicado. La pareja ha estado en la isla de Tresco, en Norfolk y en Balmoral, donde ha podido disfrutar de la privacidad y de la compañía de sus hijos después de unos meses muy difíciles.

Justo después de Navidad Kate Middleton tuvo que pasar por quirófano para someterse a una intervención abdominal de la que no se dieron más detalles. El pasado mes de marzo ella misma anunció públicamente que padecía un cáncer y que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Desde entonces ha reaparecido en algunos actos puntuales, como el Trooping the Colour o la final masculina del torneo de Wimbledon. Sin embargo no se espera que retome su agenda hasta que los facultativos lo recomienden.

El príncipe Guillermo con barba. (Foto: Gtres)

Hasta ahora desde el Palacio de Kensington no se ha dado más información sobre la evolución del tratamiento de la princesa de Gales, aunque fuentes cercanas sí que han revelado que responde bien a la medicación. En estos momentos la prioridad de Kate Middleton y de su entorno es la salud de la princesa, a la que todos los miembros de los Windsor y de la familia Middleton están apoyando de todas las maneras posibles.