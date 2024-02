La actitud que ha mostrado el príncipe Guillermo en sus primeros Premios BAFTA sin Kate Middleton

La presencia del príncipe Guillermo en los Premios BAFTA ha sido objeto de especulación y sorpresa en los días previos al evento. Después de estar una temporada retirado del foco mediático, el futuro rey de Inglaterra ha retomado su agenda institucional.

El pasado viernes 16 de febrero el Palacio de Kensington confirmó que Guillermo retomaría sus compromisos oficiales para asistir a la 77ª edición de los Premios BAFTA, celebrados en Londres. Sin embargo, su participación no fue en calidad de heredero al trono, sino como presidente de la Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión.

El príncipe Guillermo en la alfombra roja / GTRES

La actitud que ha mostrado Guillemo no ha dejado indiferente a nadie y lo cierto es que todos los ojos estaban puestos en él, pero no ha recibido ninguna crítica. Es la primera vez que asiste a la gala sin la princesa Kate, quien está luchando contra un problema de salud que le ha provocado «una cirugía abdominal».

La elegancia y la seriedad del príncipe Guillemo

El príncipe Guillermo llegó a la ceremonia luciendo impecable en un atuendo que destacaba por su elegancia y sobriedad. Vistiendo una chaqueta de terciopelo azul marino, pantalón negro, pajarita y zapatos de charol a juego, el príncipe hizo su entrada en solitario en la alfombra roja, mostrando su habitual seriedad pero manteniendo su cercanía con los seguidores que lo esperaban con entusiasmo.

Estaba especialmente serio. Saludó a la prensa y fue igual de educado que siempre, pero su rostro era más sobrino que en las ediciones anteriores.

El principe Guillermo / GTRES

La presencia del príncipe Guillermo en los Premios BAFTA ha aportado un toque de distinción y relevancia al evento, destacando su compromiso con el mundo del cine y la televisión británica en su papel como presidente de la Academia. Su participación fue recibida con interés y expectación, contribuyendo al brillo y la importancia de la prestigiosa ceremonia.

Como no podía ser de otra forma, el comportamiento del príncipe Guillermo ha sido objeto de debate. Visiblemente serio, pero intentando disfrutar del evento, el heredero al trono británico ha mostrado una vez su mejor versión, a pesar de que está atravesando una situación muy compleja

Kate Middleton, la gran ausente de los BAFTA

El príncipe Guillermo se detuvo en la alfombra roja para tomarse fotos y conversar con los seguidores presentes en el lugar. Una vez dentro del recinto, se sentó junto a la reconocida actriz Cate Blanchett, demostrando su interés y apoyo a la industria del cine.

El príncipe Guillermo en Londres / GTRES

La ausencia de Catalina Middleton se ha notado notablemente en esta edición. Los posados de los príncipes en la alfombra roja se han convertido en una tradición esperada, gracias a los espectaculares vestidos que la princesa ha lucido en los últimos años para esta importante cita del cine británico.

La ausencia de kate no ha sido una sorpresa, de hecho ha sido el tema de conversación de los últimos tiempos. La princesa de Gales siempre ha estado muy comprometida con esta gala, gesto que ha acentuado la ausencia de doña Letizia en los Goya. La mujer de Felipe VI insiste en que no acude a los Goya para no restarle protagonismo a los actores, pero Catalina y Guillermo han adoptado otra postura que siempre ha sido muy aplaudida. De ahí que la ausencia de Middleton se haya notado tanto.