El príncipe Guillermo, de luto en el cumpleaños de Catalina Middleton

La princesa de Gales ha cumplido este pasado 9 de enero 42 años y, a pesar de que ha sido un día feliz para la Familia Real, no tanto para su marido, el príncipe Guillermo. El hijo mayor del rey Carlos III ha recibido una triste noticia coincidiendo con la onomástica de su esposa.

Se trata de la muerte de un conocido jugador de rugby de Reino Unido, que falleció justo el día antes del cumpleaños de Catalina Middleton. JPR Williams murió este pasado 8 de enero a los 74 años. Una dura pérdida que el príncipe Guillermo ha lamentado profundamente. De hecho, él mismo ha querido mostrar su pesar a través de las redes sociales con unas emotivas palabras, escritas tanto en inglés como en galés.

«No había nadie como él en el campo de rugby. Era un verdadero y gran jugador. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de JPR Williams», compartió el hijo mayor del soberano a través de la plataforma X, el mismo día del cumpleaños de su esposa.

There was no one quite like him on the rugby field. A true @WelshRugbyUnion great, my thoughts are with JPR Williams’ family and friends. W.

Roedd e’n gymeriad unigryw ar y cae rygbi. Un o wir fawrion @WelshRugbyUnion, mae fy meddyliau gyda theulu a chyfeillion JPR Williams. W.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2024