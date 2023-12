Mike Tindall desvela un curioso apodo del príncipe Guillermo

Son varias las distinciones con las que se pueden mencionar al príncipe Guillermo, heredero al trono británico. Además de ser el duque de Cornualles, señor de las Islas y barón de Carrickfegus, por mencionar solo algunos de entre su larga ristra de títulos, también hay otros nombres más cercanos con el que le llaman personas de su círculo más cercano. Ha sido Mike Tindall, ex jugador profesional de rugby quien ha revelado cómo llama al también príncipe de Gales: ‘One Pint Willy’ («Guille Una Pinta»).

El príncipe Guillermo vendiendo hamburguesas veganas / Youtube

Y es que, los Tindall han participado en el último episodio del podcast que tiene como título Seven: Rob Burns, que se publicó el pasado miércoles, 20 de diciembre, a escasos días de cerrar este convulso 2023 para la Familia Real británica. «Básicamente nos llamamos mucho ‘peque’, ¿no? O ‘mi amor», dijo Mike, refiriéndose a los apelativos cariñosos que utilizan en pareja.

El apodo del príncipe Guillermo

«Para mí el príncipe de Gales es ‘One Pint Willy’ porque no es precisamente el mejor de los bebedores. Al venir de un deporte basado en buena medida en su dimensión social y en tomarse un par de cervezas con bastante frecuencia, ese es sin duda el apodo que revelaré: ‘One Pint Willy’. Lo siento, caballero, pero ya es de público conocimiento», comentó Mike

El príncipe Guillermo en una imagen reciente. / Gtres

«Te has metido en un buen lío», le respondió su mujer Zara en clave de humor. Pese al hermetismo que siempre gira en torno a la vida privada de la Familia Real británica, esta vez ha salido a la luz este detalle de lo más divertido. Los Tindall mantienen una excelente relación con el príncipe Guillermo y Catalina Middleton y sus hijos.



Un proyecto muy especial

Por otro lado, Mike Tindall también lanzó su propio podcast después de dejar el deporte. Proyecto profesional que tituló de la siguiente manera: The Good, The Bad & The Rugby. Junto a él, también formaron parte de este reto sus amigos James Haskell y Alex Payne. De hecho, en septiembre, el trío llevó el programa hasta el castillo de Windsor para un capítulo especial con motivo del comienzo de la Copa Mundial de Rugby, donde entrevistaron al príncipe Guillermo, a la princesa de Gales y a la princesa Ana.

Los príncipes de Gales en Ascot. / Gtres

En el marco de esta conversación, que estuvo marcada por tintes de rivalidad, ya que los tres son patronos respectivamente de la Unión de Rugby de Gales, la Unión de Rugby de Inglaterra y la Unión de Rugby de Escocia, se destapó uno de los secretos sobre la personalidad de Catalina. «No voy a decir que eres súper competitiva», dijo Tindall en la charla grabada en el Salón Verde del castillo, antes de hacer una pausa para asentir con la cabeza indicando que realmente lo era. «No soy competitiva en absoluto», dijo la esposa del príncipe Guillermo con cierta timidez.