A pesar de las medidas tomadas por parte del rey Carlos III, el escándalo que rodea al ex príncipe Andrés a raíz de su vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein ha pasado factura a la imagen de la familia real. Hasta ahora, los Windsor habían intentado continuar con su política de no hacer comentarios y seguir con su agenda, pero la delicada situación que rodea al hermano del monarca y su reciente mudanza a Norfolk ha hecho que dos de las figuras principales de la institución hayan decidido romper su silencio. Se trata de los príncipes de Gales, Kate Middleton y el príncipe Guillermo.

La pareja representa el futuro de una institución que se ha visto lastrada por esta fuerte polémica y que quiere desvincularse completamente de todo esto. Según un portavoz del Palacio de Kensington, tanto Kate Middleton como el príncipe están profundamente preocupados por las últimas y perturbadoras revelaciones que aparecen en los archivos del caso Epstein- El heredero, que se encuentra en estos momentos de viaje oficial en Arabia Saudí, ha pedido a sus asesores que transmitan públicamente su conmoción ante la magnitud de las acusaciones, al tiempo que ha insistido en que él y su esposa quieren recalcar su solidaridad con las víctimas.

Andrés con la mirada perdida al volante de un coche. (Foto: Gtres)

Ha sido justo a la llegada del hijo mayor del rey Carlos III a Riad cuando fuentes de su departamento de prensa han revelado cómo están afrontando los príncipes esta situación: «Puedo confirmar que tanto el príncipe como la princesa están muy preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas», declaró el portavoz.

Las palabras de Eduardo

Los príncipes de Gales no han sido los únicos miembros de la familia real británica que han expresado su preocupación por los nuevos documentos que se han desclasificado y que han revelado nuevos detalles de la relación de Epstein con el ex príncipe Andrés, pero también con otros miembros de la realeza, como la princesa Mette-Marit de Noruega. Hace unos días, en un acto en Dubái, el duque de Edimburgo también mostró su férreo apoyo a las víctimas y aseguró que ellas eran lo único importante.

El príncipe Eduardo con Andrés en Norfolk. (Foto: Gtres)

Andrés, desahuciado y rechazado

Los nuevos documentos han hecho que la salida del ex duque de York del Royal Lodge se haya precipitado. La mudanza ya estaba confirmada, pero no había tanta prisa por su marcha. Sin embargo, las imágenes de Andrés acechando con la mirada perdida a una mujer inconsciente en el suelo han hecho que la situación se vuelva insostenible. El que fuera hijo predilecto de Isabel II abandonó hace unos días Windsor en plena noche, intentando pasar desapercibido entre las sombras. Sus nuevos vecinos no le han recibido con los brazos abiertos, sino todo lo contrario, muchos se han mostrado contrarios a que un hombre con sus antecedentes se convierta en parte de la comunidad. Sin duda, lo tiene muy difícil en esta nueva etapa, en la que va a quedar totalmente condenado al olvido.