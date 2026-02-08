La escapada de Kate Middleton y el príncipe Guillermo a los Alpes tras el escándalo de Epstein

No corren buenos tiempos para la familia real británica. Cuando parecía que la situación con el príncipe Harry estaba más calmada, la sombra de Jeffrey Epstein ha vuelto a situar a la Corona en el centro de la polémica. Los nuevos archivos que se han desclasificado muestran imágenes comprometedoras de Andrés de York, pero también unos correos electrónicos de Sarah Ferguson donde aparece el nombre de sus hijas. Todo esto ha hecho que medio mundo observe de cerca a los Windsor. ¿Y qué han hecho los príncipes de Gales? Apartarse del foco mediático.

La prensa de Reino Unido ha destapado que Kate Middleton y Guillermo de Gales han estado unos días en los Alpes franceses. En concreto se han dejado ver en Courchevel, uno de los destinos más exclusivos de Europa para esquiar. Según los datos aportados en distintos medios, este viaje tuvo lugar hace menos de una semana, cuando varios investigadores ya estaban hablando de Andrés de York y de Sarah Ferguson.

Sarah Ferguson en Windsor. (Foto: Gtres)

La Corona británica se ha blindado y ha apartado al hermano de Carlos III, pero es imposible dejar a un lado a los Windsor cuando cada vez hay datos más impactantes. La cuestión es que el príncipe Guillermo tiene claro cuál debe ser su hoja de ruta porque algún día será el jefe de Estado de Reino Unido y no puede permitirse que su imagen tenga alguna mancha.

La escapada de los príncipes de Gales

Hasta la fecha, Kate Middleton y su marido cuentan con muy buena reputación. Han conseguido esquivar varias polémicas y han demostrado que, a pesar de todo, son un matrimonio unido. Han superado grandes problemas y se han enfrentado a su destino con determinación. Tienen una gran habilidad para salir airosos de los escándalos y esta vez no iba a ser menos.

Kate Middleton con el príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

El conflicto que ha situado a Andrés de York en el centro de todas las miradas no deja de crecer, pero los príncipes de Gales no están dispuestos a pronunciarse y esa es la razón por la que se han apartado. La distancia les ha venido bien porque varios testigos han afirmado en Daily Mail que han estado esquiando con total normalidad. «Lo pasaron muy bien y fueron muy educados», han comentado al respecto. Después estuvieron en un local de la zona y, en la medida de lo posible, actuaron como si fuesen unos turistas más.

Courchevel, conocida como la «Saint-Tropez de las pistas», es un lugar que combina el lujo con la gastronomía, el deporte y las tiendas de moda. Hay restaurantes con estrellas Michelin, establecimientos con ropa de las mejores firmas y locales perfectos para apartarse del ruido de las grandes ciudades. Por ese motivo, son muchas las estrellas que se han dejado ver por allí, entre ellas George Clooney o David Beckham.

De momento, no ha trascendido si Guillermo y su mujer viajaron solos o en compañía de sus hijos. Únicamente se ha hablado de ellos y de la complicidad que mostraron en todo momento.