El príncipe Guillermo llega solo y cabizbajo a la boda del duque de Westminster

El gran día por fin ha llegado. El duque de Westminster y su prometida, Olivia Henson, contraen matrimonio en la Catedral de Chester en una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos. Un enlace aristocrático, casi comparable a una boda royal, en la que el príncipe de Gales ha tenido un papel destacado, dada su amistad con el novio que, por cierto, además de ser padrino del príncipe Jorge, es ahijado del rey Carlos III.

Según trascendió hace algunas semanas, el duque de Westminster, Hugh Grosvenor, solicitó al heredero al trono que ejerciera de ‘acomodador’ en la ceremonia. Esto significa que Guillermo ha sido el encargado de recibir a los invitados a las puertas de la Catedral de Chester y de acompañarlos a sus respectivos asientos.

El príncipe Guillermo, a su llegada a la Catedral de Chester. (Foto: Gtres)

Ha sido en torno a las 10:00 de la mañana cuando han empezado a llegar los invitados al enlace. El hijo mayor del rey Carlos III ha sido uno de los primeros en llegar, como era de esperar, por el papel que ha desempeñado en esta jornada. En medio de una gran expectación, Guillermo ha llegado solo, sin su esposa, Kate Middleton, que se encuentra en tratamiento para el cáncer, y después de una semana cargada de intensos compromisos por el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

A pesar de que a su llegada ha sido aplaudido, el príncipe de Gales se ha mostrado muy serio a su entrada al templo, aunque, de momento, no ha trascendido si le ocurría algo. Un detalle llamativo es que una de las señoras que se ha trasladado hasta la Catedral de Chester para ver la boda llevaba un bolso con el rostro de su madre, Lady Diana, pero no se sabe si Guillermo lo ha podido ver.

Bolso con el rostro de Diana de Gales. (Foto: Gtres)

También ha acudido su prima, la princesa Eugenia de York, muy elegante con un vestido con falda plisada en tono verde oliva y un tocado con redecilla en color crudo.

Gran expectación en Chester

En los últimos días, se han intensificado los preparativos en Chester, donde la expectación este viernes era máxima. Decenas de personas se han concentrado en las inmediaciones del templo para poder ver a los novios a todos los invitados y, además, según ha trascendido, el duque de Westminster ha regalado helados y sorbetes a los ciudadanos que han querido compartir su felicidad en este importante día.

La ausencia de Harry

Pese a la presencia del heredero, el que no ha estado es el duque de Sussex. Aunque Hugh Grosvenor también es padrino del príncipe Archie, en este caso, Harry y Meghan han rechazado asistir. Algunas fuentes han apuntado que el hijo menor del rey se ha sentido molesto porque su hermano tiene un papel más destacado -pese a que él es más amigo del duque de Westminster-, mientras que otras dicen que han preferido no ir para evitar acaparar los flashes a raíz del conflicto interno que existe entre los hermanos.

Uno de los hombres más ricos

A pesar de su juventud (33 años), Hugh Grosvenor es el hombre más rico de Gran Bretaña menor de 40 años, incluso por encima del propio rey Carlos III. El duque de Westminster tiene una fortuna que se estima en 14.000 millones de euros, con un patrimonio inmobiliario con propiedades en diferentes puntos del Reino Unido e incluso en España, donde tiene, entre otras cosas, la impresionante finca La Garganta, a la que han ido a cazar algunas de las figuras más destacadas de la realeza y de la aristocracia.

El linaje de Hugh Grosvenor se remonta varios siglos atrás, hasta la época de Guillermo I, el Conquistador y sus vínculos con los Windsor son muy estrechos, aunque las relaciones con la Casa Real no han estado exentas de algún contratiempo. De hecho, hace algunos años, en la boda de la hermana del duque de Westminster, el rey Carlos III y su esposa Camila se ausentaron, a pesar de que el monarca es padrino de Hugh. Según trascendió, el ‘desplante’ del rey Carlos III se debió a que, en aquel momento, Carlos y Camila no estaban aún casados y, por eso, por cuestiones de protocolo, no podían sentarse juntos ni llegar a la vez. Algo que no gustó al monarca, que alegó otro compromiso para no ir. Sí acudieron, no obstante, la Reina Isabel, el príncipe Felipe y los príncipes Guillermo y Harry.