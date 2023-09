El príncipe Enrique reaparece en un momento clave sin Meghan Markle y saltan las alarmas

Los rumores de crisis entre Meghan Markle y el príncipe Enrique no cesan, de hecho hay quien se atreve a decir que la actriz está trabajando con sus abogados para firmar un acuerdo de divorcio millonario. Lo último que ha pasado no ayuda a pensar lo contrario: el hijo del Rey Carlos III ha reaparecido en un momento clave sin la compañía de su mujer. Este fin de semana se ha trasladado hasta Alemania para ejercer de anfitrión en la nueva edición de los Juegos Invictus, destinados a enfermos o heridos. Él mismo fue el fundador de esta competición en 2014.

El príncipe Enrique en los Juegos de Invictus / GTRES

El pasado sábado 9 de septiembre, el hermano del príncipe Guillermo se subió al escenario del Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf (Alemania) y no tardó en convertirse en una estrella. Su discurso durante la gala de inauguración de los Juegos Invictus ha cruzado fronteras. Este evento finalizó con la actuación del rapero Maclemore, detalle que le ha dado todavía más popularidad. Pero, ¿por qué Meghan Markle no ha querido compartir este momento con el padre de sus hijos?

Hay una explicación, pero no ha resultado demasiado convincente. Fuentes cercanas a Enrique de Inglaterra aseguran que Meghan Markle no pudo asistir porque tenía que quedarse con los niños en California. Supuestamente últimamente está muy ocupada porque quiere cambiar de casa y tiene que hacer muchos trámites. Estas justificaciones no han conseguido que terminen los rumores, todo lo contrario. No obstante, la posible crisis de los duques Sussex no ha apagado el importante discurso que dio el príncipe Enrique.

El emotivo discurso del príncipe Enrique

El hijo Lady Di tiene muchas cosas en común con su madre, como por ejemplo que los dos han usado su fama para abanderar causas benéficas. El último paso que ha dado Enrique está teniendo mucha repercusión mediática. Es cierto que la ausencia de Meghan Markle ha ensombrecido la noticia, pero todos los medios han destacado la gran sensibilidad de Enrique. Durante más de diez minutos estuvo subido al escenario, dirigiéndose al público y hablando de la igualdad. También agradeció a los atletas que se prestaban a participar en la competición que fueran tan generosos.

El príncipe Enrique durante su discurso / GTRES

El duque de Sussex conoce perfectamente cómo funciona el mercado de la información, por eso prohibió a todos los periodistas que le preguntasen por su mujer. Su equipo insiste en que no era el momento, pues los Juegos de Invictus requieren de mucha preparación y no se meren ser eclipsados por ningún revuelo. Fuentes cercanas recalcaron que Meghan estaba pasado el fin de semana con los pequeños de la casa: la princesa Lilibet y el príncipe Archie.

Meghan Markle ha trazado una estrategia

El príncipe Harry paseando con Meghan Markle / GTRES

La ausencia de Meghan Markle en la inauguración de los Juegos Invictus ha generado muchas especulaciones, por eso la duquesa ha pasado a la acción. Medios internacionales aseguran que ha hecho varios cambios en su agenda para asistir a la competición el 11 de septiembre. En tal caso se desmentiría que estén atravesando una crisis o al menos podríamos confirmar que entre ellos no hay una mala relación.

Meghan está esforzándose para poder colaborar en la ceremonia de clausura en el Merkur-Spiel Arena. El principe Harry ha invitado a la cantante Rita Orta para que dé un concierto y él ofrecerá un nuevo discurso.