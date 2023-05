Aunque las tendencias no dejan de cambiar con el paso de los años, hay iconos de estilo que siguen estando muy presentes en la actualidad. Mujeres de la talla de Brigitte Bardot, Bianca Jagger, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy o Diana de Gales contaron con un estilo que tuvo el poder de dar un giro de 180 grados al mundo de la moda, llegando incluso a paralizarlo y lograr que todo girase en torno a ellas.

Es por ello que, a día de hoy, estas féminas sirven de inspiración también para los diseñadores, que continúan haciendo referencia a estos estilismos pasando de los más clásicos a los más atrevidos, además de conservadores y rompedores, ya que ninguno de ellos era fruto del azar. Todos simbolizan épocas y gustos que unieron a algunas de ellas aunque por aquel entonces no lo supieran, como es el caso de Lady Di o la esposa de John F. Kennedy, las cuales fueron dos mujeres que supieron mantener su imagen siempre impecable y de la manera más elegante posible.

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina y la primavera aquí, es cuando muchas personas se encuentran inmersas en el arduo proceso de encontrar el vestido de invitada perfecta, ya sea para un bautizo, una comunión o una boda. Es por ello que en LOOK hemos dado con el look que unió en su día a Diana de Gales y a Jackie Kennedy en versión low cost gracias a una firma de invitada made in Spain que tiene el conjunto que haría que ambas se pusieran de acuerdo, estando inspirado en Jackie y estando compuesto por dos piezas que se convertirán en el must have idóneo de tu armario de cara a los próximos meses.

La marca española que cuenta con este conjunto de tweed no es otra que Koahari. Como si de un look de Chanel se tratase, esta marca ha creado un tejido en un fabuloso tono rosa que recuerda al actual barbiecore y que brilla especialmente gracias al hilo dorado brillante con el que se fusiona. Un color que no solo es tendencia este año y es que, además, es especialmente favorecedor para todo tipo de pieles, aportando elegancia y un gran poder rejuvenecedor a todo aquel que lo luce.

El conjunto en cuestión está formado por dos partes y se puede adquirir tanto el vestido únicamente como junto con la chaqueta, aunque está disponible bajo petición. Se trata de un traje inspirado en Jackie Kennedy y Audrey Hepburn a partes iguales, siendo ellas dos iconos de estilo muy representativos en la historia de la moda gracias al que ha nacido un diseño de core midi y un corte a la cintura desde el que salen pequeños pliegues que a su vez crean una pequeña forma de globo. En lo que a la parte superior se refiere, el cuerpo tiene un escote de pico en la espalda y estilo barco en la parte delantera, mientras que la chaqueta cuenta con cuello redondo, bolsillos y cierre con corchetes para poner el broche de oro a un atuendo ideal por un precio que gira en torno a los 300 y 400 euros.