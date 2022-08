El príncipe Carlos, muy crítico con su retrato en ‘The Crown’

Por todos es sabido que la Familia Real británica siempre ha suscitado mucho interés entre la población. Su historia y sus secretos se han convertido ya en los dos temas más aclamados de la sociedad, por lo que Netflix no dudó en aprovechar la oportunidad para lanzar The Crown, una de las series más exitosas hasta la fecha que relata la historia de los Windsor desde que la reina Isabel II ascendiera al trono. Sin embargo, la última temporada, que vio la luz a finales de 2020, ha caído como un jarro de agua fría en Palacio.

En esta cuarta edición, que narra la historia de amor y desamor del príncipe Carlos con Lady Di, la plataforma hizo un retrato del heredero al trono que parece no haberle sentado nada bien. Tal y como ha revelado The Daily Mail, el Príncipe tuvo una conversación privada con un político en la que dejó clara su opinión. Ahora, en un acto celebrado en el marco del festival de Edimburgo, el líder laborista escocés, Anas Sarwar, ha revelado su contenido.

Sin entrar en detalles, el político ha explicado que tuvo la oportunidad de conocer a Carlos de Inglaterra durante una ceremonia multirreligiosa celebrada poco antes del acto de apertura del Parlamento escocés, en la que el hijo de Isabel II aprovechó para quejarse del retrato que la serie había hecho sobre su persona: “Se acercó y nos dijo: ‘Hola, encantado de conoceros a todos, no estoy ni siquiera cerca de cómo me retratan en Netflix’”. El político escocés entonces reflexionó sobre aquello: “Me pareció un modo muy interesante de describirse a uno mismo”. Sin embargo, acto seguido reconoció que contar públicamente esta pequeña anécdota podría traerle problemas, ya que “las conversaciones privadas no se tendrían que revelar”.

Se trata de una de las pocas opiniones de la Familia Real que han trascendido a la prensa. El heredero al trono se suma así al príncipe Harry, que en 2021 concedió una entrevista al británico James Corden en la que aseguró que, tras renunciar a sus funciones públicas dentro de la Corona, se sentía mucho más cómodo con la serie que con algunas noticias de los tabloides: “(The Crown) no pretende ser noticia, es ficción, a pesar de que está ligeramente basado en la realidad. Evidentemente, no es estrictamente preciso, pero te da una ligera idea del estilo de vida, de las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia”.

Aunque se trata de la primera vez que sale a la luz la opinión de Carlos de Inglaterra sobre la ficción, es cierto que en varias ocasiones se han filtrado algunas conversaciones que han dejado claro que la serie de Netflix no es santo de su devoción. Hace apenas dos años, una fuente cercana a la Corona aseguró que el príncipe de Gales estaba “enfurecido por la versión que se había hecho de su familia”. Un enfado que también llegó hasta la reina Isabel, pues en 2018 trascendió que la soberana no estaba contenta con Netflix por los retratos que se habían hecho de su marido y de su hijo mayor. “Puedo afirmar que se enfadó por cómo el príncipe Felipe aparece retratado como un padre insensible con el bienestar de su hijo”, afirmó por aquel entonces una fuente cercana a la monarca.