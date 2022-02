Nueva preocupación para la Reina Isabel. Después de que se haya confirmado el acuerdo entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre que pone punto final a la polémica demanda con abuso, ahora su hijo mayor está en el punto de mira. El heredero se encuentra en medio de una investigación relacionada con su fundación. Según ha confirmado el diario The Sunday Times, la Policía Mertropolitana de Londres ha abierto una investigación a la fundación del príncipe Carlos por, presuntamente, aceptar donaciones de dinero a cambio de títulos y honores.

Una situación que pone el objetivo en el príncipe de Gales, en un momento crítico para su imagen. La próxima publicación de las memorias del príncipe Harry y los últimos actos de la Reina Isabel le han puesto más que nunca en el foco. A pesar de que la monarca no tiene intención de abdicar, la realidad es que a su edad muchos ven más que posible que dé un paso atrás en favor de Carlos, por lo que cualquier detalle puede ser fatal para su imagen.

El pasado año, tras los rumores sobre este presunto intercambio de favores, el que fuera mano derecha del Príncipe, Michael Fawcett dimitió de su puesto en la fundación. Fue a partir de ese momento cuando Scotland Yard decidió iniciar la investigación para esclarecer el manejo de la institución. El motivo de la renuncia de Fawcett tuvo que ver con la noticia de que un millonario saudí recibiera una de las más altas distinciones del Reino Unido.

Al parecer, el millonario había hecho una cuantiosa donación (de 1,5 millones de libras) a organizaciones solidarias vinculadas con los Windsor poco antes de que se le condecorara. El citado diario apuntó a que el millonario, de nombre Mahfuz Marei Mubarak bin Mahfuz, pagó importantes sumas a personas del entorno de Carlos de Inglaterra. Según Clarence House, el príncipe Carlos nunca tuvo constancia de las donaciones, como ha recalcado a raíz de la investigación.

En un comunicado, Scoltand Yard ha anunciado que la decisión de iniciar la investigación se tomó tras analizar una carta de septiembre de 2021, en relación a la noticia en la que se afirmaba que se habían hecho ofertas económicas para conceder honores o ciudadanía para un nacional saudí. Por este motivo, de la fundación del Príncipe se aportaron una serie de documentos que han sido revisados, aunque por ahora no ha habido ni detenciones ni interrogatorios.

El príncipe Carlos lleva varios días confinado, después de que se confirmase que se había contagiado de coronavirus por segunda vez, pero desde su oficina de prensa han recalcado que el heredero no tiene constancia de nada de esto. Pese a todo, no hay que olvidar que Michael Fawcett ha estado a su lado desde hace varias décadas y que no es la primera vez que su nombre se ve implicado en algún tipo de polémica de este tipo, aunque hasta la fecha, no ha tenido consecuencias.