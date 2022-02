El príncipe Carlos se cuela en un reality de televisión

El príncipe Carlos se ha convertido en el protagonista inesperado de uno de los realities más populares de la televisión británica. La cadena ITV acaba de emitir el último episodio del programa Keeping Up With The Aristocrats, en el que se muestra el estilo de vida y las costumbres de los nobles del país. Un capítulo muy especial porque en él, los protagonistas habituales se han llevado una gran sorpresa al coincidir durante una feria en Yorkshire con el hijo de la Reina Isabel.

Durante el capítulo se muestra a Lord y Lady Fitzalan-Howard en una visita al Great Yorkshire Show de Harrogate, una especie de feria agrícola y ganadera que se celebra durante el mes de julio en dicha región. Como apasionado de la agricultura ecológica y defensor del cuidado del medio ambiente, es habitual que el príncipe Carlos asista a este evento y otros similares, y aproveche para conversar con especialistas del sector y mostrar su interés por las últimas técnicas en el cuidado de los animales o en cultivos. En ocasiones ha acudido solo y también lo ha hecho con su esposa, la duquesa de Cornualles.

Precisamente, el pasado mes de julio, el hijo mayor de la Reina Isabel visitó la feria junto a Camilla, ya que ella también está interesada en este tipo de cuestiones. Vestido con un traje de lino de color claro y ayudado por un bastón para caminar cómodamente por el campo, Carlos de Inglaterra estuvo recorriendo toda la ferie y en un momento coincidió con los protagonistas del reality, con los que estuvo conversando animadamente.

Lord Gerald y Lady Emma Fitzalan-Howard le estuvieron contando al príncipe Carlos que estaban mirando opciones para ampliar la cantidad de ganado de su finca y el heredero no dudó en ofrecerle algunos consejos sobre el tema e incluso se mostró complacido por las decisiones del matrimonio. Ellos, tras la marcha del Príncipe no dudaron en decir: “bien, tenemos aprobación real”, aunque no dejaron de mostrarse sorprendidos por la presencia del hijo de la Reina: “esto ha sido muy inesperado, ¿cuáles eran las posibilidades de que ocurriera?”.

A pesar de que Camilla Parker acompañó al príncipe Carlos en este compromiso, la pareja llegó y se marchó junta, pero hizo recorridos independientes. De hecho, la duquesa de Cornualles no tuvo la oportunidad de conversar con los participantes del reality y, por tanto, no sale en el episodio.

Aunque los últimos meses han sido complicados para la familia real, en el caso concreto de Camilla Parker atraviesa uno de sus mejores momentos. A finales de año la Reina Isabel decidió normarla Dama de la Muy Noble Orden de la Jarretera, la mayor condecoración del Reino Unido y recientemente se ha conocido que va a ser la responsable de ocupar el puesto de Meghan Markle como patrocinadora del Teatro Nacional. Un puesto que lleva deseando desde hace mucho tiempo y que hasta la llegada de la esposa del príncipe Harry estaba en manos directas de la Reina Isabel. Sin duda, una clara muestra del voto de confianza de la monarca en la esposa de su hijo mayor, a quien no siempre apoyó.