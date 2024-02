Andrés de York, el drama de un consejero de Estado en la resistencia

El duque de York nunca imaginó vivir la sexta década de su vida en una situación tan compleja. El príncipe Andrés lleva años en el punto de mira por su polémico comportamiento y sus amistades peligrosas que le han desplazado completamente de la estructura institucional de la Familia Real, a la que, pese a sus intentos, nunca podrá regresar. Algo que, según fuentes cercanas al príncipe Andrés de York, le genera una gran frustración.

El hijo favorito de la Reina Isabel alcanza este 19 de febrero 64 años en un momento muy convulso para la Corona. Con el rey Carlos III diagnosticado de cáncer y la princesa de Gales de baja por enfermedad, ‘La Firma’ se encuentra sin efectivos apenas para dar respuesta a los compromisos institucionales. Sin embargo, no será él quien ejerza ningún tipo de papel.

Los príncipes Eduardo y Andrés juntos. / Gtres

Esto es algo que tanto la Reina Isabel en su momento, como ahora el rey Carlos III han dejado muy claro: la Corona no puede verse salpicada de más escándalos y, pese a que apenas hay efectivos con capacidad para representar a la institución, no se puede tirar de miembros sobre los que pesa una lacra como la que afecta al duque de York.

Un regalo envenenado

Pese a los continuos esfuerzos del príncipe Andrés por dar carpetazo a los escándalos que le han salpicado a raíz de su relación con Jeffrey Epstein, ahora vuelve a estar en el foco de la polémica por el estreno de una nueva película sobre la bochornosa entrevista que el duque de York ofreció a la periodista Emily Maitlis para intentar limpiar su imagen.

El príncipe Andrés en una imagen reciente. / Gtres

Unas declaraciones que supusieron su caída en picado por las afirmaciones que hizo frente a la periodista ya que, a raíz de su emisión, la Reina Isabel tomó la decisión de apartarlo de todos los compromisos oficiales. La película está basada en el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews, que es una recopilación de las memorias de Sam McAlister, la encargada de realizar la negociación para que el príncipe se pusiera ante las cámaras.

A pesar de que está previsto que la película se estrene a lo largo de la primavera, ha sido ahora, en los días previos al cumpleaños del duque de York cuando han visto la luz las primeras imágenes, con Rufus Sewell en el papel del príncipe Andrés y la actriz Gillian Anderson como la conocida periodista.

Crisis de salud

El cumpleaños del príncipe Andrés llega en un momento muy complicado para la Familia Real, con el rey Carlos III en tratamiento para el cáncer y la princesa de Gales también de baja tras una intervención abdominal de la que no han trascendido muchos detalles. Además, aunque esto no afecta de manera directa a la estructura de la Corona, también la duquesa de York ha atravesado un cáncer de mama y se le diagnosticó un melanoma.

El príncipe Andrés junto a su hermana, la princesa Ana. / Gtres

En esta situación, con la institución con pocos efectivos, tanto la reina Camila como otros miembros de la familia están asumiendo una mayor carga de representación, pero el duque de York continúa apartado por motivos obvios. Es más, a pesar de que sigue siendo consejero de Estado -mecanismo que no se va a poner en marcha porque no hay necesidad, de momento, de sustituir al rey-, se ha aumentado el número de representantes con la princesa Ana y el duque de Edimburgo, para que Andrés y Enrique no ejerzan nunca.

No obstante, sí que está pendiente a nivel privado de su hermano y, de hecho, el propio Carlos comunicó a todos sus hermanos y a sus dos hijos de manera personal los detalles de su diagnóstico, antes de que se informara de manera oficial.

‘Reboda’ a la vista

No todo son malas noticia para el príncipe Andrés en este cumpleaños. Aunque apenas se le ve en su faceta de abuelo, algunas fuentes cercanas aseguran que el duque de York está feliz con sus nietos y aprovecha siempre que puede para pasar tiempo con ellos. Además, su ex mujer, Sarah Ferguson, se ha convertido en el mejor de los apoyos, hasta el punto de que se está especulando con la posibilidad de que la pareja vuelva a casarse. De hecho, las últimas navidades, Ferguson estuvo invitada a celebrar las fiestas con los Windsor, un gesto que muchos han interpretado como una señal inequívoca de que las cosas entre los duques de York van mejor que nunca.

Sarah Ferguson en Norfolk. / Gtres

Fergie siempre ha estado al lado del príncipe Andrés y él también ha sido el mejor soporte para su ex mujer tras sus recientes problemas de salud. Tanto que la duquesa de York incluso se ha comprometido a ayudar al príncipe a financiar las reparaciones del Royal Lodge, propiedad que se resiste a abandonar a pesar de las peticiones del rey Carlos para que se traslade a Frogmore Cottage.

Y es que, a pesar de que Andrés está apartado de la Familia Real porque además no cuenta con el respaldo de los británicos -nunca se confirmó su culpabilidad o inocencia-, sí que tiene el apoyo de sus seres queridos a nivel personal. Su madre nunca lo dejó de lado y ahora su hermano, el rey Carlos, pese a que está en un delicado momento de salud, tampoco deja de tenerle en cuenta al margen de ‘La Firma’.