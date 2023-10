El pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, siempre será recordado por un suceso que ya ha pasado a la historia: el debut de la princesa Leonor. No era la primera vez que presenciaba el desfile de las Fuerzas Armadas, pero nunca había estado en la recepción que organizan los Reyes en el Palacio Real. Este evento empezó a las 13:15 horas y reunió a 2.500 invitados. Vestida con el uniforme militar de gala del Ejército de Tierra, presidió la marcha junto a sus padres en la madrileña plaza de Neptuno.

El Rey Felipe, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias se trasladaron después al Salón del Trono del Palacio Real, donde Leonor de Borbón vivió un momento emocionante. Sus padres le habían preparado una sorpresa: algunos de sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza se presentaron para participar en el besamanos. La heredera al trono no pudo contener la emoción. Eso sí, siempre en su sitio y guardando las formas. Sonrió al ver a sus amigos, aunque uno de ellos ha llamado más la atención. El cadete es hijo de Francisco Reinoso Barbero y Teresa Lozano, ambos médicos de profesión.

La princesa Leonor con su compañero / GTRES

La princesa Leonor ha acaparado todas las miradas y muchos quieren saber qué hay exactamente entre ella y su compañero de Zaragoza. El joven pertenece a una familia asentada en el norte de Madrid y varios medios han confirmado que tiene novia. Esto quiere decir que solamente está unido a la hija mayor de Felipe VI por una bonita amistad.

El viaje de la princesa Leonor a Londres

Leonor de Borbón, tan responsable como de costumbre, ha aprovechado que tiene unos días de vacaciones para distanciarse del foco mediático y viajar a Reino Unido, uno de los países preferidos de su abuela doña Sofía. Este mes de octubre está plagado de citas importantes para la princesa. Empezó con su jura de bandera el pasado sábado 7 de octubre, cinco días después triunfó en Madrid en el desfile del Día de la Hispanidad. Pero ahora le queda lo más importante: su mayoría de edad.

La heredera al trono español pasará unos días en Londres disfrutando de un merecido descanso. Desde que empezó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, ha estado muy centrada en su formación. Tanto es así que ha estado un tiempo sin ver a su madre, la Reina Letizia. Felipe VI aprovechó un fin de semana para viajar hasta el citado centro y visitar a su primogénita, pero su mujer no le pudo acompañar.

La periodista Sandra Aladro dando la exclusiva / Telecinco

La periodista Sandra Aladro ha dado toda la información en Vamos a ver. «Se cambió de el uniforme cuando acabó la recepción y fue al aeropuerto vestida como una chica de su edad. Ahora mismo está en Londres con las personas que ella quiere estar. Le han dado unos días de descanso y se ha marchado», ha explicado. La princesa y sus escoltas se embarcaron en un avión de Iberia después de los compromisos de Leonor.

La infanta Sofía no ha podido acompañar a su hermana

La infanta Sofía en una imagen reciente / Gtres

La infanta Sofía disfruta de una relación muy estrecha con la princesa Leonor, pero lamentablemente no ha podido acompañarla en dos de los eventos más importantes de su trayectoria. No pudo estar con ella en su jura de bandera y tampoco ha sido testigo de su debut en la recepción del Día de la Hispanidad. Sofía de Borbón está estudiando en el internado Atlantic College de Gales y no ha tenido vacaciones, así que le ha resultado imposible viajar a España.

También en Vamos a ver, la colaboradora Mariángel Alcázar ha desvelado que la infanta regresará a España durante los Premios Princesa de Asturias, pues será el último discurso que dé Leonor en solitario y quiere mostrarle su apoyo.