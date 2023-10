El cadete que sonrojó a la princesa Leonor tiene novia: todos sus secretos

Cinco días después de jurar bandera en la Academia General Miltar de Zaragoza, la princesa Leonor ha reaparecido en Madrid gracias al desfile del 12 de octubre. El Día de la Hispanidad ha marcado un nuevo hito en su trayectoria, pues ha vuelto a brillar como solamente ella sabe hacerlo. La Reina Letizia y el Rey Felipe han presidido el acto y después han organizado una recepción en el palacio real que comenzó a las 13:15 horas. El único miembro de la familia real que no pudo estar presente fue la infanta Sofía, quien se encuentra en Gales cursando el Bachillerato Internacional en el internado Atlantic College.

Como no podía ser de otra forma, Leonor de Borbón se ha convertido en el centro de todas las miradas. Era la primera vez que debutaba en la recepción del Palacio Real y ha sucedido algo que no ha tardado en convertirse en noticia. La princesa está completamente integrada entre sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza, pero no sabía que un grupo de cadetes se había trasladado hasta Madrid para darle una bonita sorpresa. Sus padres, los Reyes de España, no tardaron en sonreír cuando descubrieron lo que estaba pasando.

El cadete que sonríe a la princesa Leonor / GTRES

La heredera al trono se ruborizó al ver a sus nuevos amigos en el Palacio Real, pero la presencia de uno de ellos llamó más la atención. Leonor de Borbón incluso se giró para mirarle, mientras el Rey Felipe le hacía un gesto cómplice. Pero, ¿quién es este cadete del que todo el mundo habla?

El cadete que hace sonreír a la princesa Leonor tiene novia

En contra de todo pronóstico, el famoso compañero de Leonor de Borbón tiene novia. Esto quiere decir que solamente están unidos por una bonita amistad, de ahí que la hija mayor de Felipe VI sonriese al verle. El joven llegó a la recepción visiblemente nervioso, se acercó a los Reyes de España, les saludó siguiendo el protocolo y para terminar hizo lo propio la Princesa de Asturias. Los rumores no tardaron en ponerse en circulación, pero la verdad solo tiene un camino y diferentes medios confirman que el cadete ya está enamorado.

No es el único que le ha robado el corazón a la hermana de la infanta Sofía. Lo cierto es que se ha integrado a la perfección en Zaragoza, de hecho aprovecha al máximo su tiempo libre y visita los bares de la zona. El Heraldo confirma que en una ocasión se desplazó hasta uno de los locales más famosos de la zona universitaria para reunirse con su grupo de amigos. Fue la princesa Leonor la encargada de acercarse al camarero y pedir el menú. Después repartieron la cuenta, que sumaba 150 euros.

Todos los datos sobre el amigo de la Princesa de Asturias

La princesa Leonor y la Reina Letizia juntas. / Gtres

La hija mayor del Rey Felipe llevaba dos años consecutivos sin asistir al desfile de las Fuerzas Armadas porque estaba estudiando en Gales. Es lo mismo que le ha sucedido a la infanta Sofía, quién no tenía vacaciones para acompañar a su hermana en un día tan importante. Era importante por muchos motivos, pero sobre todo porque Leonor de Borbón debutó en la recepción del Palacio Real. Fue allí donde coincidió con su amigo de la Academia Militar de Zaragoza. El joven le hizo sonrojarse y ahora se ha convertido en el hombre del momento.

Es hijo de Francisco Reinoso Barbero y Teresa Lozano, los dos médicos de profesión. Tiene nueve hermanos y su familia vive en el norte de Madrid, concretamente en Mirasierra. Cuando era pequeño estudió en el Colegio de Fomento El Prado. Ha entablado una bonita relación con la hija mayor de los Reyes y ya no podrá esconder ninguno de sus secretos. El diario El Español asegura que ha entrado en la Academia Militar General de Zaragoza de forma directa, sin titulación universitaria previa.