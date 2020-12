El 2020 ha sido un año difícil para la sociedad mundial y también muy especialmente para la Corona española. Sobre todo desde que don Juan Carlos comunicara su decisión de abandonar nuestro país, en agosto. Los Reyes se han volcado más si cabe en cumplir con sus obligaciones y en este año han implicado a sus dos hijas en algunos de sus compromisos. La presencia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía ha sido significativa. Hasta el momento sus apariciones públicas eran muy contadas, pero a lo largo de estos doce meses han tenido también su protagonismo.

Leonor debutó el año pasado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias con sobresaliente. Y así ha continuado. Ha sido un año difícil para la Corona, pero ha sido también en el que don Felipe y doña Letizia se han mostrado más cercanos, y eso ha sido que han compartido con sus hijas. La pandemia ha golpeado a toda la sociedad y ni siquiera ellos han estado ‘libres’ de coronavirus. Precisamente la Princesa de Asturias tuvo que guardar cuarentena debido al positivo de un compañero y, al igual que el resto de escolares, siguió sus clases de manera online.

Pero este también ha sido su año por ser uno de cambios. El pasado 31 de octubre cumplía 15 años, la edad de ‘la niña bonita’. Y Leonor ya no es una niña, es una adolescente que, a pesar de sus obligaciones institucionales, también disfruta de ‘una vida normal’ como así pretendía su madre, la Reina, desde el principio. Obligaciones como heredera al trono y, en la medida de lo posible, una vida lo más similar posible a los niños de su edad. Repasamos este 2020 de Leonor en 7 claves.

Vida ‘normal’

Fue a raíz de conocerse que tenía que guardar cuarentena, a los pocos días del comienzo del curso escolar de la ‘nueva normalidad’, cuando este digital supo cómo había ocurrido el contacto positivo. Leonor llevaba seis meses sin ver a sus amigos con los que comparte diversión y la práctica de deporte tras salir del colegio. Antes del comienzo de curso quedaron en una casa particular no muy lejos de Zarzuela. Uno de los chicos del grupo que acudió a la reunión informó después que alguien de su entorno había dado positivo en covid. Aunque el amigo de la Princesa no pertenece al grupo del colegio, al sumarse a la quedada, se informó de inmediato al centro escolar, que activó el protocolo de medidas de prevención.

Cuarentena

Desde ese momento tanto Leonor como sus compañeros de clase, además de otro grupo de su mismo curso, tuvieron que guardar en sus domicilios la cuarentena recomendada. Practicada la PCR, el resultado de la hija mayor de los Reyes fue negativa y, tras los días de aislamiento, regresó a sus clases de 4º de la ESO, en el Colegio Santa María de los Rosales.

Clases online en el confinamiento

Al igual que el resto de escolares españoles, Leonor y Sofía tuvieron que adaptarse a lo que estaba ocurriendo. Los colegios fueron los primeros en echar el cierre al ver la situación tan crítica que se empezaba a vivir en el mes de marzo. A partir de ese momento, hubo que adaptarse y seguir la formación académica en pleno segundo trimestre, de una manera online. Las hijas de los Reyes se adaptaron a este improvisado homeschooling. En abril, y a diferencia de otros herederos europeos, la Princesa de Asturias y su hermana reaparecían para enviar un mensaje de agradecimiento y esperanza. Sin leer y mirando a cámara, Leonor comenzaba diciendo: «Llevamos, como millones de niños, más de un mes en casa y sin poder ir al cole por esta pandemia, intentando seguir con la vida del mejor modo posible». Y, tras dar paso a su hermana, concluye con un «todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño».

Sus primeros tacones

Leonor ya no es una niña y su fondo de armario también va sufriendo una evidente transformación, dentro del estilo clásico que suele imperar, sobre todo para los actos oficiales. Aunque el cambio en su vestidor ya empezaba a ser evidente desde que empezó la desescalada, no fue hasta la entrega de los Premios Princesa de Asturias cuando se confirmó que ya es una adolescente que comienza a utilizar tacones. Su imagen de esta edición no tenía nada que ver con el aire, aún infantil, de su debut en este acto tan importante para ella. En esta ocasión la hija mayor de los Reyes se decantó por un conjunto dorado formada por falda midi de corte recto y cuerpo bordado de manga larga. Un diseño que combinó con unos clásicos salones de charol en tono nude con tacón kitten heels de la firma Elodie Shoes.

Aclara su melena

Hace solo unas semanas la Princesa de Asturias desveló un nuevo cambio en su imagen. Y no es otro que uno capilar, muy típico de las quinceañeras. En la reunión con el patronato de la Fundación Princesa de Girona que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo, Leonor apareció con su larga cabellera con ondas amplias y uno de los mechones delanteros recogidos, raya en un lateral y luciendo unas mechas ice blonde que dan luz a su tez y destacan sus ojos azules. Un color creado con unas mechas similares a las balayage, pero cuya técnica se aplica más cercana al contorno del rostro para crear un look más natural.

Más presencia

Desde que se decretó el estado de emergencia y tras su reaparición coincidiendo con la celebración del Día del Libro, tanto Leonor como su hermana han tenido más presencia pública. Además de haber compartido planes de ocio con sus padres, las dos hermanas acompañaron a los Reyes en varios puntos de su tour por España. Este año no ha habido vacaciones fuera de nuestro país. Don Felipe y doña Letizia han preferido promover el turismo nacional visitando las distintas Comunidades Autónomas para así conocer también de primera mano los estragos de la crisis sanitaria en distintos sectores.

Protagonista del christmas navideño

Esta mayor presencia de la Princesa y de su hermana se ha traducido también en que ambas son las protagonistas absolutas de la felicitación navideña de la Casa Real de este año. En ella, los Reyes han cedido toda la relevancia a sus hijas con una imagen de su estancia Somao, elegido el Pueblo Ejemplar de esta edición de los Premios Princesa de Asturias.