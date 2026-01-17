La princesa Leonor y la infanta Sofía, de riguroso luto, se convierten en el ‘bastón’ de la Reina

La princesa Leonor y la infanta Sofía cada vez se involucran más en la agenda real, así que no se lo han pensado dos veces y han modificado su hoja de ruta para viajar a Madrid y asistir al último adiós que su familia le ha organizado a Irene de Grecia. La princesa, hermana de la Reina Sofía, vivió sus últimos años en Zarzuela, exactamente ha estado allí 35 años, así que disfrutaba de una estrecha relación con las hijas de los Reyes. También hay que tener en cuenta que para doña Sofía este es un momento durísimo, por eso sus nietas le han arropado y se han convertido en su bastón.

La infanta y la princesa, vestidas de riguroso luto, se han dejado ver en las inmediaciones de la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. En este templo, ubicado en el centro de la capital, ha tenido lugar el responso y a la capilla ardiente de Irene de Grecia. Como era de esperar, Sus Majestades don Felipe y doña Letizia han sido de los primeros en llegar y después han aparecido sus hijas, tal y como habían anunciado previamente fuentes cercanas a la Casa Real.

La princesa y la infanta junto a la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

La lluvia ha sido una de las grandes protagonistas de esta jornada, pero la Familia Real no tiene freno y ha continuado con los planes establecidos. El homenaje a la princesa Irene ha estado cargado de emoción, sentimiento, formalidad y afecto. De hecho, el único que no estaba presente era Juan Carlos I que, tal y como indica la revista ¡Hola!, no ha podido desplazarse hasta Madrid porque sus médicos se lo han desaconsejado.

La Reina Sofía, muy bien acompañada

La princesa Leonor junto a la Reina. (Foto: Gtres)

A pesar de que la Reina Sofía no ha contado con el apoyo presencial del padre de sus hijos, no ha estado sola, al contrario. Toda su familia se ha volcado con ella, de hecho, también estaban los Urdangarin y Victoria Federica, así que ha podido reunirse con casi todos sus nietos. Sin embargo, ha llamado especialmente la atención el vinculo que ha demostrado tener con la princesa y con la infanta. Ambas se han convertido en su bastón emocional en estos momentos tan complicados.

La princesa Leonor disfruta de una proyección impecable. Los mejores medios están pendientes de ella e incluso la prensa internacional sigue sus pasos. Esto aumentará después de su viaje a Grecia. Será el primero que haga de manera «oficial». Ha estado allí de vacaciones, pero no se ha dejado ver en ningún acto organizado por la Casa Helena, como sí han hecho sus primos. La ocasión lo merece y estará al lado de su abuela.