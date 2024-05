La Princesa Leonor, emocionada ante su inminente adiós a Zaragoza: "Me siento una maña más"

La Princesa Leonor ha protagonizado este martes, 21 de mayo, un especial acto en solitario donde ha recibido tres importantes distinciones en Zaragoza. Ha ocurrido durante la celebración de una ceremonia en la que se le ha hecho entrega de la Medalla de las Cortes de Aragón, del título de Hija Adoptiva de Zaragoza y, por último, de la Medalla de Aragón, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno del lugar citado. Sin duda, ha sido una jornada muy significativa que, como no podía ser de otra manera, ha culminado con unas emotivas palabras pronunciadas por la primogénita de Sus Majestades donde ha agradecido el cariño que ha recibido por parte de los habitantes de la capital aragonesa desde su llegada.

«Lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. Me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida», comenzaba a decir. Durante el discurso, la Princesa se ha deshecho en halagos hacia los habitantes de la ciudad mencionada, a los cuales ha querido expresar su máxima gratitud por el trato que ha obtenido por su parte desde el principio: «Gracias Zaragoza y gracias Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más», decía.

La Princesa Leonor dando un discurso en un acto celebrado en Zaragoza. (Foto: Mediaset)

En cuanto a su experencia en la Academia Militar, Leonor ha asegurado que no solo se ha centrado en su formación como cadete, sino también en «descubrir la exigencia académica e intelectual, física y técnica que eso necesita», algo que le ha hecho apreciar aún más al Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas de nuestro país. A juzgar por sus propias palabras la convivencia con sus compañeros ha sido excelente y considera que lo que ha vivido junto a ellos será un aspecto que los mantendrá unidos para siempre. «Nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo y a todas las personas de la Academia que nos impulsan para seguir avanzando y mejorando».

La Princesa Leonor un acto celebrado en Zaragoza. (Foto: Casa Real)

«Aquí, hemos jurado bandera. Aquí, hemos superado momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo, aquí hemos disfrutado juntos y sobre todo hemos aprendido mucho. En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses que, además, me están acompañando esta mañana tan importante para mí. Su apoyo está siendo continuo», expresaba.

La Princesa Leonor dando un discurso en un acto celebrado en Zaragoza. (Foto: Mediaset)

Visiblemente emocionada, la heredera al trono ha agradecido las distinciones que ha recibido por parte del Parlamento de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de la ciudad de Aragón. Esta importante jornada la vivió, hace varias décadas, de la misma manera, su padre, el Rey Felipe VI. Haciendo referencia a su progenitor, la Princesa también se ha mostrado muy satisfecha de estar siguiendo los pasos de su padre, algo que significa mucho para ella, según sus propias palabras. Además, ha confesado que en los días previos al acto, ha hablado mucho con Su Majestad de lo emocionante que es recibir estos reconocimientos.