Los Reyes don Felipe y doña Letizia han sido los grandes ausentes en uno de los días más importantes en la vida de la princesa Leonor. Este martes, la heredera ha recibido las máximas distinciones de Aragón en una serie de actos que se han celebrado en la ciudad de Zaragoza y, aunque la presencia de los Reyes no estaba anunciada en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, no se descartaba que pudieran acompañar a Leonor en esta jornada. No ha sido así.

A primera hora de la mañana y vestida con el uniforme de cadete, la princesa de Asturias ha recibido, en el Palacio de la Aljafería, la Medalla de las Cortes de Aragón. Después, la heredera se ha trasladado hasta el Ayuntamiento de la capital, donde se le ha entregado el diploma que la acredita como Hija Adoptiva de Zaragoza y ha puesto el broche de oro a una mañana cargada de emoción en la Seo del Salvador, donde se le ha hecho entrega de la Medalla de Aragón. Un escenario simbólico, ya que allí se celebraban las coronaciones de los reyes de Aragón, y en el que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha pronunciado unas breves palabras.

La princesa Leonor, en un acto oficial en Zaragoza. (Foto: Gtres)

En su discurso, la princesa de Asturias ha comentado que su etapa en la Academia General Militar de Zaragoza ha superado con creces lo que esperaba y ha dicho también que va a echar mucho de menos el tiempo que ha pasado allí. Quedan apenas unas semanas para que Leonor ponga punto final al período de instrucción que le corresponde en la AGM e inicie una segunda fase, esta vez, en Marín. La princesa ha dicho que ha recibido muchos consejos de su padre, el Rey Felipe VI y, antes de terminar su discurso, ha asegurado que se siente como en casa en Zaragoza, así como ‘una maña más’.

La ausencia de los Reyes

A pesar de que los Reyes don Felipe y doña Letizia no han acompañado a la princesa Leonor en esta jornada, la heredera ha contado con el apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, numerosas autoridades y del jefe de la Casa de S.M. el Rey, Camilo Villarino. Él ha sido el que ha estado muy pendiente de la heredera, en ausencia del monarca.

La princesa Leonor, Hija Adoptiva de Zaragoza. (Foto: Gtres)

Mientras que la Reina Letizia no tenía ningún compromiso oficial en esta jornada, en el caso del Rey Felipe VI sí que tenía varios actos programados. A primera hora de la mañana, el Rey ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a los comisarios participantes en la reunión anual de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (ICDP). No es el único compromiso que el jefe del Estado tenía previsto en esta jornada, sino que por la tarde, Felipe VI estará en otro acto en la Real Academia Española.

La princesa Leonor recibe la Medalla de las Cortes de Aragón. (Foto: Gtres)

20 aniversario de boda

Esta importante jornada en la vida de la princesa Leonor se ha producido la víspera del 20 aniversario de la boda de los Reyes don Felipe y doña Letizia. La pasada semana, la Casa de S.M. el Rey publicó una serie de fotografías familiares para conmemorar este especial aniversario pero, en principio, no hay ningún acto previsto en esta jornada. De hecho, tanto don Felipe, como doña Letizia tienen sus agendas despejadas hasta el jueves.