Los Reyes don Felipe y doña Letizia celebran este próximo 22 de mayo 20 años de matrimonio y, con motivo de esta especial fecha, la Casa de S.M. el Rey ha querido hacer públicas unas nuevas fotografías de la Familia Real. Unas imágenes tomadas en los Jardines del Palacio Real por el equipo de fotógrafos de la Casa Real y en las que, además de don Felipe y doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía son las grandes protagonistas.

Se trata de un total de 11 imágenes que merece la pena mirar con detenimiento, ya que esconden una serie de detalles muy significativos, que dicen mucho de la relación de los Reyes y también de la especial conexión que existe entre la princesa Leonor y su hermana. En Look hemos querido hacer un análisis de las fotografías y hemos observado una serie de claves principales.

La Familia Real, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Una familia normal

Una de las cosas que más llama la atención es que tanto los Reyes como sus hijas posan como si fueran una familia normal. Las fotografías se han tomado durante un paseo por los jardines que hay detrás del Palacio Real y donde solían disfrutar de la naturaleza los antepasados de Felipe VI.

No se ha confirmado la fecha concreta en la que se realizó la sesión de fotos, pero tanto don Felipe, como doña Letizia y sus hijas aparecen vestidos de manera casual. De hecho, la propia Reina lleva zapatillas de deporte y el mismo look que lució el día que reapareció tras su lesión en el pie, aunque unos pendientes diferentes. Esto no confirma que la sesión de fotos se hiciera en esa jornada, solamente que la Reina escogió el mismo estilismo.

La Reina Letizia y sus hijas, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Todas las imágenes transmiten una sensación de cercanía y normalidad que recuerda a los vídeos que se publicaron por el 50 cumpleaños del Rey Felipe VI y con los que se pretendía mostrar una faceta más natural y menos institucional de la Familia Real.

Un escenario simbólico

El entorno escogido para la sesión de fotos no es, ni mucho menos, casual. Las imágenes se han tomado en los jardines que hay detrás del Palacio Real y de la Catedral de La Almudena, lo cual supone un claro guiño al día de la boda de los Reyes, que se celebró allí en el año 2004. El enlace tuvo lugar en el templo y, posteriormente tuvo lugar el banquete en el Palacio Real.

La Familia Real, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Un proyecto de futuro

En las imágenes, pese a lo que se pudiera pensar en principio, los Reyes no son los grandes protagonistas, sino que se da más importancia a la Familia Real al completo y, sobre todo, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. De las 11 imágenes que la Casa de S.M. el Rey ha distribuido, solamente hay una en la que los Reyes aparecen como pareja, sin nadie más, y con el Palacio Real detrás. En el resto están presentes sus hijas o, incluso son ellas las únicas que aparecen. Esto remite a una idea muy clara: la princesa Leonor y la infanta Sofía como continuidad de la alianza que don Felipe y doña Letizia sellaron hace ya dos décadas y que, en el marco de la institución, serán quienes tomen el testigo del trabajo que están realizando ahora.

La Familia Real, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Leonor y Sofía, un tándem perfecto

Son dos las imágenes en las que la infanta Sofía y la princesa Leonor aparecen solas, sin sus padres. Pero hay una tercera en la que se las ve al fondo, difuminadas, caminando hacia los Reyes mientras ellos están en un banco.

El reportaje completo refuerza la idea de la sólida relación que existe entre las dos hermanas, educadas de idéntica manera, pero con caminos diferenciados en los últimos años por el papel que ocupa cada una de ellas. Sin embargo, a pesar del protagonismo de Leonor, Sofía está a su lado, es su escudera, la persona que la va a acompañar a lo largo del complejo camino que tiene por delante. Aunque hayan estado separadas por sus respectivas formaciones, la relación entre las hermanas es muy sólida y estrecha, de mutua confianza y apoyo.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Felipe y Letizia, padres antes que Reyes

Además de posar como cualquier familia normal, otra de las cosas que llama la atención es la faceta de los Reyes como padres, sobre todo de la Reina Letizia. Miradas y gestos de cariño, abrazos y otros detalles que muestran a los Reyes como unos padres cualesquiera, felices y muy orgullosos por cómo están creciendo sus hijas.

El Rey Felipe y la infanta Sofía, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

El paso al frente de la infanta Sofía

A un año de cumplir la mayoría de edad, es la primera vez que vemos a la infanta Sofía en un retrato oficial posando con el Rey Felipe, sin nadie más. Una imagen muy paternal, en la que el monarca abraza a su hija menor y que es especialmente simbólica, sobre todo, si se tiene en cuenta que, en breve, la infanta Sofía protagonizará su primer acto oficial en solitario. Hace algunas semanas se anunció un certamen de fotografía de Patrimonio Nacional que será amadrinado por la hija menor de los Reyes y que supondrá un importante paso en su papel institucional.