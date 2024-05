La princesa Leonor no estará acompañada por sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia, la próxima semana cuando reciba la Medalla de las Cortes de Aragón, la Medalla de Aragón y el título de Hija Adoptiva de Zaragoza. Al menos, no de manera oficial.

La Casa de S.M. el Rey ha publicado la lista de compromisos previstos de cara a la próxima semana y en la jornada en la que la princesa de Asturias recibirá estas distinciones, solamente aparece en la agenda el nombre de Leonor. La Reina Letizia no tiene, en principio, ningún acto programado para ese día, mientras que el Rey Felipe VI tiene una audiencia a primera hora de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, con los comisarios participantes en la reunión anual de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Por la tarde, el monarca también tiene otro acto, en este caso, en Madrid.

No obstante, a pesar de que la presencia de los Reyes no está anunciada en los actos, esto no implica que no puedan aparecer por sorpresa para apoyar a la princesa Leonor en esta cita tan especial, sobre todo, en el caso de doña Letizia, que no tiene compromisos oficiales. Este mismo fin de semana, la Reina Letizia tiene un acto en Zaragoza, pero no se ha confirmado si aprovechará para ver a su hija mayor.

La princesa Leonor, en la Academia General Miltiar de Zaragoza. (Foto: Gtres)

Será el martes, 21 de mayo -víspera del 20 aniversario de boda de los Reyes don Felipe y doña Letizia-, cuando la princesa Leonor reciba las tres distinciones en Zaragoza, donde se encuentra centrada en su formación militar.

Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey, Leonor recibirá primero la Medalla de las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería. Esta es la máxima distinción que otorga el parlamento autonómico que quiere, con este galardón, ‘reconocer el sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza’. Después, la heredera recibirá, en el Ayuntamiento de Zaragoza, el título de Hija Adoptiva de la capital aragonesa, tal y como aprobó el pleno municipal el pasado 25 de abril. Por último, para cerrar la jornada, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se trasladará a la Seo del Salvador, donde va a recibir la Medalla de Aragón.

La princesa Leonor con su madre la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Una semana muy especial

La próxima semana no es importante solamente para la princesa Leonor, sino también para los Reyes. El miércoles 22 de mayo, don Felipe y doña Letizia celebran su 20 aniversario de boda, pero no tienen compromisos oficiales previstos para esa jornada.

El jueves la Reina Sofía participará en una reunión del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute, mientras que el Rey Felipe VI viajará a Barcelona para una entrega de premios. Por su parte, la Reina Letizia cerrará sus compromisos en Madrid, asistiendo al estreno del documental La ciencia de las mujeres de África-Science by Women.