La princesa de Gales se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los actos que se han celebrado este fin de semana en el Reino Unido, con motivo del Día del Recuerdo. Ha sido la primera vez que la Familia Real ha afrontado esta jornada tan especial desde la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre, lo que ha hecho de estos días unas jornadas especialmente emotivas. A esto hay que añadir que han coincidido con la víspera del cumpleaños del Rey Carlos III, que anunciaba este mismo lunes su petición a la Cámara de los Lores de aumentar el número de Consejeros de Estado, que pueden ejercer funciones de representación en su ausencia.

En uno de los actos principales de este fin de semana, en la ofrenda floral en el Cenotafio, la Reina Camila y la princesa de Gales han acaparado gran parte de la atención. Vestidas de riguroso negro, Catalina y la esposa de Rey Carlos han demostrado la buena relación que mantienen. No obstante, la mayoría de las miradas se han posado en la mujer del príncipe Guillermo, que apenas ha podido contener las lágrimas, algo que también le ha ocurrido al propio monarca.

Las portadas de los diferentes medios, tanto en papel como digitales, se han llenado con reportajes dedicados al Día del Recuerdo, sin embargo, no todos los medios han mostrado las mejores imágenes de esta importante jornada. Uno de los tabloides más populares, el Daily Mirror, ha llevado a su portada una fotografía retocada de la princesa de Gales que ha resultado un tanto desafortunada. Una imagen en la que la esposa del príncipe Guillermo aparece muy envejecida, como si a la fotografía original se le hubiera aplicado un filtro de envejecimiento.

Un detalle que ha sido muy criticado en las redes sociales y que ha generado todo tipo de reacciones, hasta el punto de que se ha llegado a hablar de teorías de la conspiración. De hecho, los usuarios han mostrado su enfado por esta portada, en la que además se habla de que la princesa de Gales y el Rey Carlos encabezaron la ofrenda floral, cuando la esposa del príncipe Guillermo tuvo un papel muy secundario en el acto. «Definitivamente deberían enviar una disculpa por esto. El fotógrafo necesita un poco de práctica. No es de extrañar que la gente no compre su periódico», ha escrito un usuario. Otro se ha preguntado qué ha llevado al tabloide a hacer eso: «¿Por qué este horrible retoque? es tan cruel e irrespetuoso con ella en este día solemne, en el que cumple con su deber y honra a los héroes de guerra caídos». Por el momento, desde la Casa Real no se han pronunciado sobre este tema, que se ha convertido en una de las polémicas del Día del Recuerdo.