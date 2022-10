El príncipe Guillermo, un perfecto boxeador en el ring de combate por una buena causa

Desde que se han convertido en los nuevos príncipes de Gales, Guillermo y Catalina Middleton no han dejado de llevar a cabo un sinfín de eventos propios de su nuevo cargo. En esta última ocasión, el hijo de Carlos III y su esposa se han desplazado hasta una de las antiguas sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, concretamente a la Copper Box en el Queen Elizabeth Olympics Park. Un enclave de lo más especial para su país en el que el matrimonio ha tenido oportunidad de mostrar al mundo su faceta más deportiva y distendida, llamando especialmente la atención algunas de las habilidades del futuro heredero al trono británico.

Durante el recorrido por las instalaciones en cuestión, el hermano del príncipe Enrique se ha mostrado de lo más receptivo a la hora de atender a las explicaciones de los organizadores que le acompañaban, razón por la que no ha tenido reparo alguno en ponerse los guantes de boxeo y enfrentarse al saco propio de este deporte para dar con sus dos puños bajo la atenta mirada de la aprendiz Gabrielle Reid: “Lo aprendió muy rápido y dijo que había boxeado antes. No tuve que enseñarle mucho. No voy a olvidar esta experiencia, fue una locura”, confesaba la joven de 18 años. Pero lo cierto es que las actividades no quedaban ahí, y unos minutos más tarde, el príncipe Guillermo cogía el balón para lanzar una tanda de penaltis con el objetivo de colar las pelotas en una portería hinchable. Algo que parecía ser bastante fácil también para él, sobre todo teniendo en cuenta que es un gran aficionado, y que de hecho, preside la Football Association.

Por su parte, y además de acompañar a su marido, Catalina Middleton ha hecho gala de su exquisito gusto estilístico al enfundarse en una llamativa chaqueta de tweed en colora azul vintage de doble botonadura, solapas de muesca, cuatro bolsillos y manga francesa, la cual ha combinado con un pantalón y una blusa en color negro de Roland Mouret, poniendo el broche de oro a su elección con unos de sus salones favoritos de ante negro de Gianvito Rossi. Un outfit de lo más acertado con el que ha podido conversar con Scott Cooper, un chico de tan solo 26 años con parálisis cerebral que trabaja en uno de los 32 ayuntamientos londinenses, habiéndose formado en la organización benéfica mencionada previamente. A día de hoy, su mayor meta es la de inspirar a personas discapacitadas como él para que luchen por conseguir lo que se propongan, una actitud de lo más valiente que no ha pasado desapercibida para la cuñada de Meghan Markle.

De esta manera, y para finalizar la cita, el príncipe Guillermo ha llevado a cabo un discurso en el que ha hecho especial hincapié en que “el deporte tiene una manera increíble de brindar esperanza, conexión y oportunidad”, motivo por el que Coach Core “fue diseñado para usar ese poder y ayudar a cambiar la vida de los jóvenes”.