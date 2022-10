Meghan Markle revela el desnudo que la traumatizó en su adolescencia

Los duques de Sussex vuelven por todo lo alto. Apenas un mes después de que falleciera la Reina Isabel y cuando se están produciendo los primeros cambios en la Corona, el príncipe Enrique y Meghan Markle están decididos a seguir con sus vidas al margen de la institución. Ya lo dejó claro el propio Rey Carlos en su primer discurso como monarca, en el que no solo especificó que Guillermo y Catalina serían a partir de ahora príncipes de Gales, sino que deseaba todo lo mejor a Enrique y Meghan en su vida lejos del Reino Unido. No quiso entonces el soberano entrar en más detalles sobre las especulaciones que ha habido sobre los títulos de Archie y Lilibet, algo que ha generado bastante polémica dado que, a pesar de ser ya nietos del jefe del Estado, no forman parte de la estructura de la Corona y no se espera que en ningún momento tengan un papel institucional.

A pesar de que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de la Casa Real por el momento, la fotografía oficial que hace unos días distribuyó el Palacio de Buckingham en la que aparecían únicamente los Reyes y los príncipes de Gales deja clara la postura del Rey Carlos sobre su hijo menor y su esposa: No tienen una cabida formal en la nueva monarquía, que estará encarnada en los nuevos ‘cuatro fantásticos’.

Una realidad a la que Enrique y Meghan no han dudado en responder, a su manera. Aunque es cierto que ellos mismos fueron los que tomaron la decisión de dar un paso atrás en enero de 2020 y retirarse de ‘La Firma’, varias fuentes apuntan a que, más tarde o más temprano, el Rey Carlos reduciría los miembros de la Familia Real y esto afectaría irremediablemente a Enrique. Eso sí, no habría sido de una manera tan abrupta.

La realidad es que la vida sigue para los Sussex, a miles de kilómetros de Londres, pero sin intención de alejarse del foco mediático. Prueba de ello es que el mismo día de la reaparición de los Reyes tras el luto por la Reina Isabel, la pareja hacía públicos sus nuevos retratos oficiales, que han sido interpretados por muchos como un nuevo desafío a la Corona.

Sin embargo, no ha sido este el único golpe en la mesa por parte del matrimonio. Aunque han respetado los días de luto por la monarca, ahora que ya ha finalizado este período, la duquesa de Sussex también ha retomado su podcast de la mano de Spotify, Archetypes.

En este episodio, la esposa del príncipe Enrique ha sorprendido a propios y extraños al hacer un análisis del concepto de ‘Dragon Lady’, que afecta a las mujeres asiáticas. Una interesante conversación que ha mantenido con la artista Margaret Cho y la periodista Lisa Ling. La Duquesa ha contado una anécdota que protagonizó con su madre cuando acudía a un spa coreano. “Para aquellos que no han estado antes, es una experiencia muy humillante para una niña que atraviesa la pubertad, porque entras en una habitación con mujeres de entre nueve y quizás noventa años, todas caminando desnudas y esperando que les hagan un exfoliante corporal en una de estas mesas que están todas alineadas en fila”, ha contado Meghan, que ha relatado que estaba desesperada por un traje de baño.

La nuera del Rey ha contado que fue una experiencia un tanto dramática para ella, aunque logró superarla: “Una vez que superé esa vergüenza adolescente, mi mamá y yo subimos las escaleras, nos sentamos en una habitación y comimos un tazón humeante de los fideos más deliciosos”, ha comentado la Duquesa.