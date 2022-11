La nueva corte de Carlos III: golpe de efecto contra Andrés y Enrique

El cumpleaños del Rey Carlos III ha llegado con un importante cambio para la institución. Más allá de las celebraciones -que han sido discretas dadas las actuales circunstancias-, la Cámara de los Lores leía este lunes una carta firmada por el monarca con una inesperada petición. Una misiva en la que el soberano solicitaba una modificación en lo que respecta a los Consejeros de Estado, esto es, las personas que pueden actuar en su nombre en caso de ausencia o indisposición en funciones relevantes, salvo algunos casos, como es el nombramiento de un nuevo primer ministro. Hasta la fecha, los Consejeros de Estado se designaban entre el cónyuge del monarca y los cuatro adultos siguientes en la sucesión. A día de hoy, serían la Reina Camila, el príncipe de Gales, el duque de Sussex, el príncipe Andrés y la princesa Beatriz de York. Los tres últimos perderían este papel a medida que los hijos del príncipe Guillermo alcanzaran la mayoría de edad, como es lógico.

At the start of business today, the #HouseofLords is expected to agree an Humble Address in response to this message received from His Majesty the King regarding Counsellors of State ⬇️ pic.twitter.com/Sx8gqZhFeL

— House of Lords (@UKHouseofLords) November 15, 2022