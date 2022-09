El importante papel de Beatriz de York al frente de la Corona tras la muerte de Isabel II

La muerte de la Reina Isabel no solo ha cambiado la vida del ahora Rey Carlos y de su primogénito, el príncipe Guillermo. Ha sido esta misma tarde cuando el nuevo monarca británico ha dado su primer discurso con este cargo, dejando así a su hijo en el siguiente puesto en la línea de sucesión, seguido por el pequeño príncipe George. Pero lo que nadie podía llegar a imaginar, es que el fallecimiento de la soberana haría que otro miembro inesperado de la familia cobrara un papel de lo más relevante.

Antes de que tuviera lugar la despedida definitiva de Isabel II, el entonces príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, el príncipe Enrique y el duque de York eran los encargados de cubrir a la soberana en sus distintos actos públicos en caso de que ella no pudiera llevarlos a cabo “por enfermedad o ausencia en el extranjero”. Algo que ha cambiado totalmente a partir de este 8 de septiembre, cobrando Beatriz de York un papel clave. Y es que, ahora ella será la número cuatro en esta lista en la que no está incluida la Reina consorte, que también podrá actuar por su marido cuando éste esté indispuesto.

De esta manera, la hija mayor del príncipe Andrés estará plenamente autorizada para llevar a cabo la gran parte de deberes oficiales de Carlos III que se le pidan, y así lo ha confirmado la Familia Real británica a través de su página web. Esto significa que, a partir de ahora y siempre que ni los Reyes, ni el príncipe Guillermo, ni el duque de Sussex ni el príncipe Andrés puedan abordar algún compromiso, será Beatriz de York quien acuda a reuniones del Consejo Privado, además de tener potestad para firmar documentos rutinarios y recibir las credenciales de los nuevos embajadores del Reino Unido.

Lo que no se le delegarán serán los asuntos que tengan que ver con la Commonwealth, ni mucho menos nombrar a primeros ministros o disolver el Parlamento, a menos que el Rey se lo haya pedido expresamente previamente.

No cabe duda de que esta noticia ha hecho que la vida de la princesa Beatriz dé un giro de 180 grados por completo. Después de haberse dado el “sí, quiero” con Edoardo Mapelli, y de haber creado junto a él una familia por haber dado la bienvenida a su hija Sienna durante el año pasado, la hermana de Eugenia de York se enfrenta ahora a uno de sus retos al frente de la Corona más importantes. Y no es para menos, ya que todo apunta a que su tío ha puesto en ella su confianza plena a la hora de cederle una gran parte de sus deberes y obligaciones cuando él no pueda ejecutarlas con normalidad y como estaría previsto, aunque antes que ella están en la lista otros familiares que tienen puestos previos en la línea sucesoria al trono.