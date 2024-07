La princesa Ana, forzada a cancelar varios compromisos en medio de su recuperación

La princesa Ana no volverá de manera regular a la agenda oficial. A pesar de que la pasada semana, la hermana del rey Carlos III participó en un compromiso relacionado con una organización con la que está muy vinculada, la princesa continúa centrada en su recuperación, por lo que no está previsto que, de momento, retome su actividad con normalidad. Aunque la tía del príncipe de Gales se encuentra bien y es una de las royals más trabajadoras con las que cuenta en estos momentos ‘La Firma’, la prioridad es su salud y todavía no está del todo recuperada de su accidente con un caballo.

Tal como se ha confirmado, la hermana del rey Carlos III ha cancelado los compromisos que tenía previstos en esta semana, lo que ha generado cierta alarma sobre su estado. La princesa tenía previsto visitar el NLV Pharos a principios de esta semana, pero finalmente no ha podido acudir. El NLV Pharos es un barco que ejerce de faro que se encuentra en Escocia.

La princesa Ana, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No ha sido este el único compromiso que ha cancelado la princesa, sino que también ha anulado su visita a Brancaster Station y a Citizens Advice Norwich en Norfolk, que se iba a llevar a cabo este jueves. Asimismo, la princesa Ana iba a asistir como invitada a una barbacoa organizada por London Scottish Rugby, pero el club ha anunciado a través de sus redes sociales que la hermana del rey Carlos III no podrá estar presente, sin dar más detalles.

A pesar de estas cancelaciones, la hermana del rey Carlos estuvo este miércoles en una visita al 4º Batallón de Inteligencia Militar en el cuartel Bulford, en Salisbury, Wiltshire. Una estrategia que se corresponde con la información que ofreció el Palacio de Buckingham hace apenas una semana, cuando la princesa retomó parte de su agenda. Según fuentes oficiales, la hermana del rey Carlos III iba a realizar una vuelta paulatina a sus compromisos institucionales, siempre teniendo en cuenta su estado de salud. De hecho, desde la Casa Real no han emitido ningún comunicado nuevo, sino que han sido directamente las organizaciones con las que colabora la princesa real las que han anunciado las cancelaciones.

La princesa Ana, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El accidente de la princesa

Fue el pasado 24 de junio cuando el Palacio de Buckingham anunció que la hermana del rey Carlos III había sufrido un accidente con un caballo en su residencia de Gloucestershire, Gatcombe Park. Un accidente que le provocó heridas leves y una conmoción cerebral, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital Southmead de Bristol, muy cerca de su residencia.

Menos de una semana después de su ingreso, la princesa Ana recibió el alta hospitalaria, para continuar con su recuperación ya en casa, y bajo la supervisión de los médicos. De momento, la hermana del rey Carlos III ha participado en algunos compromisos oficiales, pero se está tomando las cosas con calma, tal como le han dicho los facultativos. De hecho, ella misma ha asegurado que no recuerda nada del accidente.