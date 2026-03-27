La prensa internacional vuelve a rendirse a Letizia: el motivo de esta ocasión

Es habitual que los estilismos de la Reina Letizia traspasen nuestras fronteras y acaparen la atención de los medios de todo el mundo. Sobre todo, en Europa, donde el interés por las familias reales y, en concreto, por las mujeres de la realeza, es constante. Por eso, cada una de las apariciones públicas de la esposa de Felipe VI suele acaparar la atención de portales y medios de todas partes. En especial cuando se trata de alguna cita con carácter internacional o en la que doña Letizia sorprenda con su elección de vestuario.

Es precisamente esto lo que ha ocurrido con uno de los últimos compromisos oficiales que han compartido los Reyes. Esta semana don Felipe y doña Letizia ofrecieron un almuerzo en el Palacio Real en honor del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que se encontraba de visita oficial en nuestro país. Una cita en la que la Reina Letizia apostó por uno de los trajes de chaqueta que más veces ha lucido y que lleva en su armario varios años.

La Reina Letizia durante el almuerzo. (Foto: Gtres)

Se trata de un conjunto de estilo lady compuesto por una falda midi de corte evasé y chaqueta entallada con cinturón a tono en color gris azulado y flores bordadas. Un diseño firmado por el que fuera su modista de cabecera, Felipe Varela, y que estrenó en 2017 durante las celebraciones del Día de la Hispanidad. Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que doña Letizia ha recuperado este modelo, que se ha convertido en un básico de su armario.

La Reina lo combinó con unos zapatos de tacón sensato en color azul y llevó unos pendientes de diamantes de Tous, un colgante de la firma PdPaola y su inseparable sortija de oro de Coreterno.

La Reina Letizia en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

A pesar de que desde hace tiempo doña Letizia no estrena ningún diseño de Felipe Varela, la Reina guarda en su armario muchos modelos de este modista, que era el único que la vestía en sus primeros años como miembro de la Familia Real. Ahora recurre a muchas otras marcas y trata de dar visibilidad a firmas menos conocidas a las que impulsa gracias a llevar sus prendas.

Inspiración años 50

La elección estilística de doña Letizia para este acto en el Palacio Real ha llamado la atención de la prensa internacional. En concreto, la revista gala Point de Vue ha querido dedicarle un artículo en el que alaba su elegancia y su buen gusto. «La Reina Letizia estaba impecable con un traje de Felipe Varela, inspirado en la moda de los años 50», sentencia el reportaje.

Una llamativa ausencia

Más allá del estilo de doña Letizia, otro de los detalles que ha llamado la atención del portal francés ha sido la ausencia de Pedro Sánchez en este almuerzo: «El presidente no participó en el acto y estuvo representado por la ministra de Defensa, Margarita Robles», apuntan desde el digital, en el que recalcan que este encuentro coincide con la celebración del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la firma de un acuerdo de asociación estratégica, el primero entre España y un país del África subsahariana.