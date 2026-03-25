Nuevo almuerzo oficial en el Palacio Real. Los Reyes don Felipe y doña Letizia han recibido en Madrid al presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que se encuentra de visita en nuestro país. Para el mandatario ha sido el segundo viaje institucional a España, después de que a finales del pasado mes de junio asistiera en Sevilla a la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Además, doña Letizia realizó en 2017 un viaje de cooperación a Senegal para conocer la labor de la AECID en el país y en 2021 estuvo en Dakar en la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes.

El almuerzo ha empezado en torno a las 13:30, después de que don Felipe mantuviera un encuentro con el presidente de Senegal en el mismo Palacio Real. Ha sido el primer compromiso conjunto de los Reyes en esta semana, previa a los días festivos con motivo de la Semana Santa.

El look de doña Letizia

Para esta cita, la Reina Letizia ha preferido no arriesgar y se ha decantado por uno de los trajes de chaqueta que tiene guardados en su armario. Se trata de un conjunto de falda de vuelo y chaqueta entallada con cinturón en color gris azulado con flores bordadas en azul. Es un diseño inspirado en el New Look de Christian Dior, de líneas depuradas y muy femeninas. Pertenece a Felipe Varela, que en el pasado era su modista de cabecera. La esposa del Rey Felipe ya no recurre a él para nuevos diseños, pero guarda muchos de otras colecciones en su armario y los recupera de manera recurrente.

Los Reyes durante el almuerzo en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Doña Letizia lo tiene en su armario desde hace años y lo ha llevado en multitud de ocasiones. Lo estrenó durante las celebraciones del Día de la Hispanidad en 2017 y se ha convertido uno de sus conjuntos predilectos.

En cuanto a los complementos, la esposa de Felipe VI ha elegido unos zapatos de salón de tacón sensato en color negro, discretos y cómodos. No se le ha visto ningún bolso en esta ocasión. Como joyas ha elegido su inseparable sortija de oro de Coreterno, unos pendientes de diamantes de Tous que estrenó a principios de este año y un sencillo colgante con un brillante de laboratorio de PdPaola. La Reina ha llevado el cabello suelto y un maquillaje en tonos suaves.

La Reina Letizia durante el almuerzo. (Foto: Gtres)

Próximos actos oficiales

Éste ha sido el único acto oficial conjunto de los Reyes en esta semana. Don Felipe retomará sus compromisos en solitario asistiendo este jueves al acto de proclamación de los ganadores del Premio Princesa de Gerona Internacional 2026 en las categorías CreaEmpresa e Investigación. Un acto que se va a celebrar en Alcalá de Henares, en la tercera parada del Tour del Talento.

Por su parte, la Reina Letizia participará por la mañana en el Palacio de la Zarzuela en una reunión de trabajo con el Real Patronato sobre Discapacidad.