La emisión de la última temporada de The Crown ha generado numerosas controversias, sobre todo, en lo que respecta a Diana de Gales o a la relación de los actuales príncipes de Gales. A pesar de que desde el Palacio de Buckingham no han hecho comentarios al respecto, ni se espera que los hagan, desde el entorno de la princesa de Gales y la familia Middleton sí que se han pronunciado.

Ha sido el tío de Catalina Middleton, Gary Goldsmith, que no ha dudado en expresar su opinión sobre la temporada final de la ficción en un podcast de análisis sobre la serie. Un especial en el que se analizan los datos que se presentan en The Crown, cuáles son veraces y cuáles no.

Carole Middleton en un acto familiar. / Gtres

El hermano de Carole Middleton, que ha estado en el punto de mira en varias ocasiones por sus polémicas actitudes -ha estado casado en cuatro ocasiones, le multaron por agredir a una de sus esposas e incluso le pillaron fumando marihuana y esnifando cocaína en su lujosa villa de Ibiza-, ha criticado duramente a los productores de la ficción por el retrato que hacen de la madre de la princesa de Gales.

Según ha comentado Gary Goldsmith, se ofrece una imagen de la suegra del príncipe Guillermo que no se corresponde con la realidad, ya que se la representa como alguien malvado e interesado. El hermano de Carole Middleton se ha mostrado muy crítico con el programa, al que acusa de tergiversar la realidad, al tiempo que asegura que le ha costado entender por qué su hermana no ha emprendido acciones legales por cómo se la ha representado.

Gary Goldsmith en una imagen de archivo. / Gtres

Un retrato muy crítico

Y es que, en la última temporada de la ficción, que se estrenó hace apenas unas semanas, se representa a Carole Middleton como una especie de ‘escaladora social’ que está obsesionada con que su hija se acerque y conquiste al hijo del entonces príncipe de Gales.

La ficción incluye un episodio que nunca ocurrió ambientado en el año 1996, cuando Catalina Middleton conoció a Guillermo y quedó, presuntamente, prendada de él. Entonces, tal como se plantea en la serie, la madre de la actual princesa de Gales puso en marcha un plan para que su hija acabara en el mismo curso que el príncipe en la Universidad de St Andrews.

Según ha recalcado Gary Goldsmith, que ha comentado que le gustaron mucho las primeras temporadas de la serie, en esta última se ha derivado a un mundo de fantasía. «Se ha vuelto todo ridículo y fantástico, muy difícil de ver, así que lo dejé», ha dicho el hermano de Carole Middlerton.

Carole Middleton en una imagen con su marido. / Gtres

El tío de la princesa de Gales ha recalcado que la personalidad de su hermana no tiene nada que ver con lo que se presenta en la ficción y ha defendido también a su sobrina y todos sus esfuerzos por entrar en la universidad: «Carole no es esa persona malvada y manipuladora. Catalina hizo un excelente trabajo al ingresar a St Andrews. Es una chica increíble, pero eso no se notó. Todo tenía que ver con ‘Catalina, tienes que hacer estas cosas, tienes que enseñar las piernas’, y simplemente no es mi familia. Carole no actúa así», ha sentenciado Gary, muy molesto.