La Familia Real de Noruega está en el punto de mira desde la primera detención del hijo mayor de la princesa Mette-Marit, acusado de agredir a una mujer joven. Fue el pasado mes de agosto cuando Marius Borg fue arrestado y, desde entonces, la situación del joven ha ido de mal en peor. Dos de sus ex novias le han denunciado por sus actitudes violentas, se le ha vuelto a detener por quebrantar presuntamente una orden de alejamiento, se han filtrado unos audios que no dejan en buen lugar a su madre e incluso ha entrado en escena un supuesto sicario que pretendía atentar contra la vida de una de sus ex parejas. Un escenario cuanto menos complicado que ha repercutido en la imagen de la princesa heredera y su entorno, en un momento muy delicado por la crisis de reputación que afecta también a la princesa Marta Luisa de Noruega.

Hasta ahora tanto el príncipe Haakon de Noruega como su esposa había preferido mantenerse cautos sobre este tema y no pronunciarse sobre las delicadas circunstancias que rodean a Marius Borg, más allá de asegurar que era un asunto serio que estaba en manos de las autoridades competentes. Sin embargo, las últimas declaraciones del hijo del rey Harald de Noruega han generado bastante revuelo.

Marius Borg con su hermano Sverre en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Las palabras de Haakon y Mette-Marit

Haakon y Mette-Marit de Noruega no han hecho cambios en su agenda oficial y han continuado con sus compromisos con la mayor normalidad posible, para evitar no provocar más especulaciones sobre la situación de Marius Borg. No obstante, al mantener su agenda sin modificaciones ha sido inevitable que ambos hayan tenido que interactuar con algunos periodistas, que les han preguntado por el caso del hijo mayor de la princesa.

En una reciente visita a una fábrica de chocolate los reporteros han querido saber cómo afronta el matrimonio lo que está ocurriendo con Marius Borg, después de que los cargos contra él hayan aumentado. El príncipe Haakon no ha evitado a los periodistas, pero ha preferido mantenerse cauto: «No creo que sea ni el momento, ni tampoco el lugar para decir nada más sobre esto», ha dicho el hijo del rey Harald. Unas palabras que han llamado mucho la atención en el país nórdico, sobre todo, si se tiene en cuenta que al principio Haakon calificó la situación de ‘grave’.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit juntos. (Foto: Gtres).

«Creemos que no es natural o justo que nos impliquemos en esta cuestión, así que no vamos a decir nada más», ha declarado el príncipe. Por su parte, la princesa Mette-Marit ha matizado las palabras de su marido: «No significa que no vayamos a decir nada más adelante, pero, tal como están las cosas en estos momentos, no queremos hacer comentarios», ha dicho la madre de Marius Borg. Mette-Marit ha asegurado que entiende que los periodistas le pregunten y hagan su trabajo, pero ha pedido que comprensión y respeto por la decisión actual del entorno de Marius Borg.

El príncipe Haakon ha asegurado que es consciente del debate que hay sobre la popularidad de la monarquía, después de que una reciente encuesta desvelara que la imagen de la institución no pasa por su mejor momento. Sin embargo, por ahora no se espera que la familia de Marius Borg hable sobre la investigación o el proceso judicial. Tampoco sobre las repercusiones que todo esto puede tener sobre la Familia Real de Noruega.