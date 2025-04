Las imágenes de la princesa de Asturias en la portada de una revista han levantado muchas y muy diferentes opiniones. Hay quienes tildan de irrelevante que la joven luzca en traje de baño en la playa y los hay que consideran este es un hecho muy relevante para su imagen. De todas las opiniones que se han dado, han llamado la atención las declaraciones que ha hecho sobre la publicación el primo de Leonor, Pablo Urdangarin, que al ser preguntado por la prensa ha respondido con sorpresa que no había visto las imágenes y no ha hecho ningún comentario al respecto.

Estas instantáneas han sido tomadas durante una jornada de descanso a principios del mes de marzo pero no ha sido hasta entonces que han visto la luz. En las imágenes se puede ver a la heredera junto a otros guardiamarinas de la expedición del buque insignia Elcano disfrutando de las playas de Montevideo (Chile). Al revuelo mediático por las primeras imágenes en bikini de Leonor, se le ha unido el profundo interés por saber más sobre el bikini elegido por la futura Reina de España. Se trata de un dos piezas de una firma catalana que forman por una madre y una hija. Sostenible y hecho en España, se trata de un conjunto juvenil y discreto con estampado floral en tonos verdes y rosas confeccionado con materiales extraídos del mar Mediterráneo.

Portada de la revista Diez Minutos. (Foto: Diez Minutos)

Otras royals pilladas luciendo traje de baño

Leonor no ha sido la única figural real que ha sido capturada por los objetivos durante una jornada en la playa o en alta mar. En su día, los objetivos lograron imágenes de Mette-Marit y Haakon de Noruega en alta mar, a Margarita de Reino Unido y a los Príncipes de Gales. Incluso su madre, la reina Letizia ha sido victima de los objetivos de los paparazzis incluso en 3 ocasiones. Su prima Irene Urdangarin también fue vista en las mismas circunstancias junto a sus hermanos y en una escapada con amigas cubriendo las portadas de la revista Hola! y Semana.

Irene Urdangarin en bikini. (Foto: Semana)

Sobre su futuro en el balonmano

Además, al primo de la futura heredera al trono de España, se le ha preguntado también por unas supuestas informaciones sobre que el joven jugador de balonmano no renovará para la próxima temporada con su actual equipo, el Granollers. Al respecto, el hijo de la infanta Cristina no ha aclarado del todo su futuro al comentar que esa decisión está entre el club y él mismo. Aunque lo que no parece es que se vaya a retirar de este deporte y todo estaría pensado para que continuara su carrera en el balonmano, al igual que hizo su padre Iñaki Urdangarin.