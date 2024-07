Pablo de Grecia retoma la lucha de su padre por la nacionalidad griega

Desde que falleciera el rey Constantino de Grecia en enero de 2023, su hijo mayor, el príncipe Pablo ha asumido las tareas de jefe de la Casa Real, aunque sin ningún papel ejecutivo, ni con título de rey, dado que en el país heleno ya no hay monarquía. El primo del Rey Felipe VI se ha tomado muy en serio este nuevo papel y pasa cada vez más tiempo en Grecia, donde aún reside su madre, la reina Ana María. El príncipe compagina su papel como jefe de la Casa Real con su faceta profesional, una tarea que no siempre es sencilla, pero que realiza con gusto.

A pesar de que no tiene mucho margen de maniobra porque en Grecia no hay monarquía, sí que ha hecho algunos cambios en el funcionamiento de la Casa Real. Uno de ellos tiene que ver con una solicitud relacionada con la nacionalidad griega, que ya no poseen. En el año 1994, el Gobierno socialista presidido por Andreas Papandreu aprobó una ley por la que los miembros de la Familia Real de Grecia fueron despojados de todos sus bienes en Grecia, se les retiró la ciudadanía y se les obligó a cambiar el apellido ‘De Grecia’ por el de la dinastía de Glücksburg.

Una decisión que fue un duro varapalo para el rey Constantino y su familia, aunque el hermano de la Reina Sofía no dudó en buscar todas las soluciones posibles para revertir la situación. Por ejemplo, recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar 161 millones de euros por los bienes confiscados, así como para recuperar la nacionalidad. En el año 2002, el desde Estrasburgo fallaron a favor de la Familia Real y el Gobierno pagó a Constantino y su familia 13 millones de euros por los bienes que se les habían confiscado, pero no se solucionó el tema de la nacionalidad, ni el de los apellidos. Sin embargo, ahora, el príncipe Pablo ha retomado esta cuestión.

La lucha del príncipe Pablo

Más de un año después de la muerte de su padre, el actual jefe de la Casa Real de Grecia ha decidido retomar esta cuestión, tan importante para la Familia Real. Según apuntan medios griegos como Apogefmatiní, el príncipe Pablo ha puesto en marcha los trámites necesarios para recuperar tanto la nacionalidad, como el apellido. «Los procedimientos institucionales ya han sido iniciados por miembros de la Familia Real para recuperar la ciudadanía griega, que perdieron en virtud de una ley aprobada por el gobierno de Andreas Papandreu en 1994. Este deseo ha sido expresado más recientemente, pero también a través de la acción institucional, tanto por la esposa del difunto rey Constantino, la reina Ana María, y sobre todo por sus dos hijos, los príncipes Pablos y Nicolás, quienes han mostrado un interés especial en poner en marcha los procedimientos relevantes», reza el periódico, que llevó la noticia a su portada hace unos días.

En alguna ocasión, el propio Pablo de Grecia se ha pronunciado sobre este tema. «Quitarte la ciudadanía es una cosa burocrática, sé si soy griego o no. Grecia corre por mis venas, me identifico con este lugar. Soy griego y nadie puede discutirlo», dijo en una entrevista, en la que dejó claro que, más allá de los posibles trámites, se siente completamente griego. Es más, aunque todavía él y su familia no residen de manera oficial en Grecia, pasa todo el tiempo posible allí. Eso sí, aunque finalmente se les devuelva la nacionalidad, tendrán que presentar una declaración explícita en la que muestran su apoyo a la Constitución y aceptan y reconocen la firma de Estado actual de Grecia, la Democracia Parlamentaria. Asimismo, según apunta el diario ABC, tendrán que renunciar expresamente a cualquier pretensión de optar a títulos o cargos públicos pasados.